¿El Labor Day más caro de la historia? La gasolina supera los 4 dólares y el diésel marca un máximo histórico

Un cliente utiliza la boquilla de un surtidor de combustible para llenar el tanque de un automóvil en una gasolinera en Santaquin, Utah, el 31 de agosto de 2026.CHARLES-MCCLINTOCK WILSON-NurPhoto via AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 7 de septiembre, 2026

Llenar el depósito de combustible para el tradicional viaje de cierre de verano en el fin de semana de Labor Day nunca había sido tan costoso en Estados Unidos.

De acuerdo con los datos de la asociación automovilística AAA citados por CBS News, la gasolina regular alcanzó los 4,14 dólares por galón en las vísperas del festivo y ascendió a 4,15 dólares el propio lunes, superando holgadamente el récord anterior para estas fechas, fijado en 3,82 dólares en 2012.

Es la primera vez que el precio promedio nacional de la gasolina supera la barrera de los 4 dólares en este festivo. En paralelo, el diésel marcó un máximo histórico al situarse en 5,85 dólares por galón el viernes y escalar otros cinco centavos para el lunes, impactando de forma directa en la logística del transporte de carga.

Conflicto en el Estrecho de Ormuz y presión logística

La escalada de precios responde en gran medida al impacto geopolítico derivado de la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, evento que paralizó el tránsito de crudo a través del Estrecho de Ormuz.

"Todo apunta a la guerra con Irán y al Estrecho de Ormuz", explicó Tom Seng, profesor de finanzas energéticas en la Universidad Cristiana de Texas.

A este escenario se suma la presión estructural en las refinerías estadounidenses, que operan al 98% de su capacidad en medio de condiciones climáticas extremas en zonas como Texas.

Además, los ataques con drones ucranianos a instalaciones rusas y la caída en la producción del refinado chino han reducido la oferta global de diésel y gasolina, según detalló Matthew Metzgar, docente de economía en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.

El encarecimiento del diésel incide directamente sobre la flota de camiones y los sistemas de distribución comercial. Este incremento en los costes operativos de transporte se traslada de inmediato al consumidor final en los supermercados y en las tarifas del comercio electrónico.

Proyecciones oficiales y el impacto en el presupuesto familiar

Durante una entrevista dominical en el programa This Week de ABC, el secretario de Energía, Chris Wright, reconoció la presión inflacionaria sobre los conductores en comparación con el año anterior, aunque destacó las perspectivas del mercado a medio plazo.

"Sí, hoy están más altos, pero estamos haciendo todo lo posible para presionarlos a la baja", afirmó Wright. El funcionario señaló que los precios de los contratos de futuros para noviembre cotizan unos 35 centavos por debajo de los niveles actuales, lo que sugiere una expectativa de alivio en los surtidores conforme concluya la temporada estival.

A pesar de la moderación de la inflación general frente a años previos, el repunte del combustible continúa drenando la economía doméstica. Un indicador de la Universidad de Brown estima que la subida del gasóleo y la gasolina ha supuesto un coste adicional superior a los 741 dólares por hogar desde el inicio de las hostilidades con Irán.