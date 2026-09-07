Trump propone rebautizar Nuevo México como “Nueva América” en medio de su ofensiva por cambiar topónimos

Publicado por Carlos Dominguez 7 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump volvió a poner en el centro del debate su impulso por cambiar nombres geográficos al sugerir este domingo que el estado de Nuevo México podría pasar a llamarse "Nueva América".

La propuesta, publicada en Truth Social y replicada por la Casa Blanca con una imagen en la que "México" aparece tachado y sustituido por "América", fue rechazada de inmediato por la gobernadora demócrata del estado, Michelle Lujan Grisham.

“Mucho más prestigioso y hermoso”

"Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México… a NUEVA AMÉRICA", escribió Trump en su plataforma. "Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. Guau, ¡me encanta!", añadió, en un mensaje que algunos medios estadounidenses describieron como originado en una broma de internet.

Lujan Grisham fue contundente: el nombre "no está en discusión: es nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos", declaró a Fox News. Para la gobernadora, la propuesta busca "distraer a los estadounidenses" de problemas como la subida disparada de los precios de la gasolina.