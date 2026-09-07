Trump propone rebautizar Nuevo México como “Nueva América” en medio de su ofensiva por cambiar topónimos
La propuesta, publicada en Truth Social y replicada por la Casa Blanca con una imagen en la que "México" aparece tachado y sustituido por "América", fue rechazada de inmediato por la gobernadora demócrata del estado, Michelle Lujan Grisham.
El presidente Donald Trump volvió a poner en el centro del debate su impulso por cambiar nombres geográficos al sugerir este domingo que el estado de Nuevo México podría pasar a llamarse "Nueva América".
La propuesta, publicada en Truth Social y replicada por la Casa Blanca con una imagen en la que "México" aparece tachado y sustituido por "América", fue rechazada de inmediato por la gobernadora demócrata del estado, Michelle Lujan Grisham.
“Mucho más prestigioso y hermoso”
"Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México… a NUEVA AMÉRICA", escribió Trump en su plataforma. "Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. Guau, ¡me encanta!", añadió, en un mensaje que algunos medios estadounidenses describieron como originado en una broma de internet.
Lujan Grisham fue contundente: el nombre "no está en discusión: es nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos", declaró a Fox News. Para la gobernadora, la propuesta busca "distraer a los estadounidenses" de problemas como la subida disparada de los precios de la gasolina.
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Just The News/Ben Whedon
La fiebre de Trump por rebautizar el mapa
No es un capricho aislado. En su primer día de regreso a la Casa Blanca, rebautizó el golfo de México como "golfo de América", un cambio que México rechazó. Días atrás firmó una orden para pasar el lago Ontario a "lago América", en medio de la guerra comercial con Canadá; Ottawa también lo contestó.
El gigante tecnológico Google ha actualizado sus mapas para mostrar el lago Ontario como "lago America" a los usuarios estadounidenses, después de que el presidente Donald Trump anunciara el cambio de nombre del cuerpo de agua.