Alerta 'roja': se duplica el número de escaños republicanos del Senado en riesgo de caer en manos demócratas

Publicado por Williams Perdomo 7 de septiembre, 2026

El mapa electoral del Senado se ha vuelto más competitivo para los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre. El número de escaños actualmente en manos republicanas que están clasificados como Toss Up o con ventaja demócrata pasó de tres en mayo a seis.

El cambio se produce a medida que se acerca la recta final de la campaña electoral después del Labor Day. De acuerdo con la clasificación vigente de The Cook Political Report, seis carreras están actualmente catalogadas como Toss Up: Alaska, Iowa, Maine, Michigan, Ohio y Texas. Cinco de esos seis escaños corresponden actualmente a los republicanos: Alaska, Iowa, Maine, Ohio y Texas. Michigan está en manos demócratas.

The Cook Political Report modificó el 20 de agosto sus previsiones para Iowa y Texas, que pasaron de Lean Republican a Toss Up. La organización explicó que, aunque ambos estados presentan importantes dificultades estructurales para los demócratas —Donald Trump ganó los dos por más de 13 puntos—, los sondeos públicos y privados mostraban unas carreras más competitivas de lo que reflejaba la categoría anterior.

Alaska ya había entrado en la categoría de Toss Up el 1 de julio. Cook explicó entonces que una decisión de la Corte Suprema estatal permitiría que otro candidato llamado Dan Sullivan apareciera en la papeleta de las primarias, una situación que, según el análisis, podía restar votos al actual senador republicano Dan Sullivan. La organización también señaló la candidatura de la demócrata Mary Peltola como otro elemento que hacía competitiva la contienda.

En su clasificación actual, Cook sitúa también a Maine y Ohio como Toss Up. El organismo utiliza una escala de siete categorías para evaluar la competitividad de las elecciones, desde Solid Democrat hasta Solid Republican. La categoría Toss Up corresponde a las contiendas consideradas más competitivas, en las que cualquiera de los dos partidos tiene una posibilidad significativa de ganar.