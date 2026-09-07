El ejército estadounidense afirma que la actividad de los drones en la frontera con México se ha reducido un 75% tras el uso de un arma láser

Un soldado estadounidense instala alambre a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México AFP.

Publicado por Misty Severi 7 de septiembre, 2026

Oficiales del ejército declararon a CBS News en un artículo publicado este lunes que, menos de dos semanas después de utilizar por primera vez un sistema de armas láser de alta energía para derribar drones sospechosos, se ha producido una reducción de aproximadamente el 75% en el número de drones que sobrevuelan la frontera sur en el Valle del Río Grande.

Las noticias sobre el nuevo sistema láser aparecieron en febrero, después de que el ejército utilizara un láser para derribar un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Texas, lo que llevó a la Administración Federal de Aviación a cerrar más espacio aéreo cerca de El Paso.

Los responsables militares afirmaron que, desde entonces, han mantenido una mejor comunicación con la FAA y que el sistema se estrenó oficialmente el mes pasado, cuando el ejército derribó tres drones los días 25 y 26 de agosto.

Anteriormente, el ejército utilizaba dispositivos de interferencia para devolver los drones a su lugar de origen, pero ahora puede derribar un dron si lo considera una amenaza procedente de un cártel mexicano.

"Cuando simplemente lo devuelves y luego vuelve a despegar o se neutraliza temporalmente, pero lo que supone un punto de inflexión es garantizar que ese dispositivo no pueda volver a utilizarse en tu contra", declaró a CBS News el coronel del Ejército Robert Felicio, comandante de la 130.ª Brigada de Mejora de Maniobras.

Desde principios de año, el ejército ha interceptado 300 drones que, según las autoridades, están vinculados a los cárteles mexicanos, incluidos once que el láser derribó en un periodo de diez días. No estaba claro cuántos drones detecta EE. UU. cada día.

Los responsables militares también reconocieron que la disminución del número de drones podría atribuirse a otros factores, como que los cárteles hayan encontrado rutas alternativas, pero que dicha disminución se produjo tras la puesta en marcha del láser.

Misty Severi es periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más información.





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