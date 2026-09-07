Murió Joe Morgan, el hombre que tomó a los Red Sox por sorpresa y los convirtió en parte de su leyenda

Publicado por Williams Perdomo 7 de septiembre, 2026

Joe Morgan, quien cumplió el sueño de dirigir al equipo de su ciudad natal, los Boston Red Sox, murió el pasado sábado a los 95 años.

Morgan dedicó décadas al béisbol antes de asumir de manera inesperada el puesto de mánager de los Red Sox. Tras el receso del Juego de las Estrellas de 1988, pasó de ser coach de tercera base a ocupar el cargo de mánager interino. Tenía entonces 57 años.

El carácter interino de su nombramiento duró poco. Morgan terminó construyendo su propio legado dentro de la historia de los Red Sox y pasó a formar parte de la tradición del equipo. La MLB destacó que no debe confundirse con el segunda base del mismo nombre que forma parte del Salón de la Fama del Béisbol.

“Joe Morgan ocupa un lugar especial en la historia de los Red Sox”, afirmó John Henry, propietario principal del equipo, en un comunicado publicado en la página de la MLB. Henry recordó que la llegada de Morgan en 1988 cambió el rumbo de aquella temporada y dio origen a uno de los capítulos más recordados de la historia de la franquicia.

“Los dos títulos divisionales que siguieron solo fortalecieron un vínculo con los aficionados de los Red Sox que perduró durante el resto de su vida”, añadió Henry, quien también expresó sus condolencias a la familia de Morgan y a todas las personas que lo quisieron.

Morgan asumió el equipo después de que John McNamara hubiera llevado a Boston a la Serie Mundial de 1986, donde los Red Sox perdieron ante los New York Mets en siete partidos.

La temporada siguiente, Boston terminó con marca de 78-84. En 1988, el equipo llegó al receso del Juego de las Estrellas con un registro de 43-42 y nueve partidos de desventaja respecto a los líderes de la División Este de la Liga Americana.

La directiva esperaba mejores resultados de una plantilla que contaba con varias figuras destacadas. Entre ellas estaban los futuros miembros del Salón de la Fama Wade Boggs, Jim Rice y Lee Smith, además de Dwight Evans y un Roger Clemens en plena madurez deportiva.

El equipo también contaba con jóvenes que comenzaban a destacar, entre ellos Mike Greenwell y Ellis Burks.