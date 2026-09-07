¿Por qué cuesta tanto ser amable con una misma?

Publicado por Barbara Migliore 7 de septiembre, 2026

En esta ocasión hablaremos sobre cómo aprender a decir que no, perdonarnos a nosotras mismas y dejar de compararnos, de la mano de Ingrid Rosario, cantante y pastora que a los 52 años dice no conocer el agotamiento.

En este episodio de Vivas y Plenas, Flor Elena Robledo conversa con Ingrid Rosario sobre una pregunta que como mujeres nos hacemos pocas veces en voz alta: ¿sentimos que somos mamás, esposas, hijas, profesionales y amigas, todo para todos, menos para nosotras mismas? Es una tensión que muchas cargamos sin nombrarla, y que a veces confundimos con lo que “toca” sentir por ser mujeres. Ingrid dice haberle encontrado la vuelta a algo puntual: aprendió a decir que no y a perdonarse cuando no llega a la meta que se propuso.

La foto que dolió

Ingrid cuenta que, en una temporada de su iglesia, dio de más: dinero propio, tiempo, tareas que nadie le había pedido. Años después, en una producción distinta, el equipo se olvidó de incluirla en una foto grupal. Estaba todo el equipo, menos ella. Y como mujeres podemos llegar a pensar que dar tanto de nosotras mismas nos garantiza un lugar, hasta que un detalle así nos demuestra lo contrario y nos llena de resentimiento, como le pasó a Ingrid durante semanas.

Buscando a Dios en medio de ese resentimiento, sintió una respuesta distinta a la que esperaba: “Hazte como yo me hice: me hice esclavo y me despojé de mí mismo”, sintió que Dios le decía, citando Filipenses 2. Desde entonces distingue, antes de decir que sí a algo, si lo hace por aplausos o porque fue llamada para ese momento.

Ser amable con una misma

Ingrid recuerda que una amiga, en una etapa difícil, le dijo una frase que la descolocó: “Tienes que ser amable contigo.” Ella se defendió al principio, hasta que entendió lo que le estaban señalando: es amable con los demás, pero no lo es consigo misma. Flor opina que hay presiones que vienen del sistema, de los roles que se espera que cumplamos, y presiones que nosotras mismas nos ponemos por errores del pasado, y que el perdón tiene que aplicarse a las dos.

Ingrid lo baja a lo cotidiano: entre tantos títulos, madre, esposa, maestra en casa, cocinera, pastora, cantante, el que sostiene todos los demás es ser hija de Dios. Ahí es donde se perdona, por ejemplo, cuando una comida le sale mal o cuando deja la ropa sin doblar sobre el sofá.

Excelencia, no perfección

Ingrid comparte un concepto que suele enseñar en charlas para mujeres: la excelencia es la gracia de Dios actuando para hacer lo que hay que hacer; la perfección, en cambio, no depende de nuestra propia fuerza. Con esa distinción, dice, se liberó de la presión de tener que lograrlo todo por sus propios medios.

Callar el ruido y florecer

A comienzos de año, Ingrid sintió demasiado ruido a su alrededor y pausó sus redes sociales. Se sintió libre, aliviada, liviana. Flor Elena conecta eso con uno de sus capítulos favoritos de Pies de Ciervas en los Lugares Altos: el de las florecitas silvestres, que se dan todos los días aunque casi nadie las note, y encuentran su gozo en darse sin esperar nada a cambio. Ingrid se reconoce ahí: de joven la llamaban too much, demasiado, y hoy abraza esa intensidad como parte de quién es.

La felicidad es una fuente

Como mujeres, es fácil caer en la comparación: admirar a otra que parece lograrlo todo y sentir que a nosotras no nos sale igual. Ingrid distingue la comparación que impulsa a crecer de la que solo suma presión, y resume su propia transformación, incluida la pérdida de casi 80 libras, con una imagen: “la felicidad es como una fuente”, y lo que importa es de cuál bebemos. Entre todos sus títulos, el que sostiene el resto es ser hija de Dios. Cualquiera que hoy cargue la presión de ser todo para todos puede, como Ingrid, empezar por una sola decisión: perdonarse.

Liberty University: becas para familias hispanas

Este episodio de Vivas y Plenas es presentado gracias a Liberty University, que está regalando becas para familias hispanas que creen en la fe, los valores tradicionales y el trabajo como parte de nuestra identidad de vida, ya sea en campus o 100% en línea. Conoce más en liberty.edu/UnaVisita.

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