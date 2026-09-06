Los enviados Witkoff y Kushner llegan a Kiev para relanzar las negociaciones con Zelenski tras reunirse con Putin

Publicado por Carlos Dominguez 6 de septiembre, 2026

Los enviados especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron este domingo a Kiev en su primera visita a la capital ucraniana, un día después de mantener conversaciones con Vladimir Putin en Moscú, donde presentaron ideas estadounidenses para poner fin a la guerra.

En Moscú, los enviados "discutieron planes sustanciales para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas, y esperan tener reuniones igualmente productivas mañana (domingo) en Ucrania", indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado a la AFP.

La visita a Ucrania se hizo en tren. Quienes viajan al país suelen entrar así desde Estados vecinos, porque los aeropuertos ucranianos permanecen cerrados desde el inicio de la guerra. Está previsto que Witkoff y Kushner se reúnan con el presidente Volodímir Zelenski.

Qué se sabe de la propuesta de Trump

La Casa Blanca confirmó que Steve Witkoff y Jared Kushner abordaron en Moscú "planes sustanciales para los próximos pasos" con el Kremlin, aunque no reveló el contenido de la propuesta ni la reacción detallada de Vladimir Putin.

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov describió el encuentro de los enviados de Trump con Putin como "constructiva, extremadamente franca y basada en la confianza".

"Los representantes estadounidenses se prepararon minuciosamente para este viaje. No solo reiteraron su habitual interés en una rápida finalización de las hostilidades, sino que también presentaron una serie de ideas sobre las posibles vías hacia un acuerdo", declaró Ushakov a periodistas, entre ellos de AFP.

Moscú, dijo, "expresó su confianza en la consecución de los objetivos fijados", sin precisar de qué objetivos se trataba.

"La situación, por supuesto, no es sencilla", dijo el sábado el presidente ruso a los dos enviados en una amplia sala del Kremlin, según las imágenes difundidas por la televisión rusa.

Antes del viaje a Rusia, Donald Trump había insinuado que tenía "una idea para la paz" y que "puede que haya una buena oportunidad de lograrlo", sin dar detalles públicos del plan. Witkoff y Kushner viajaron después a Kiev para reunirse con Volodímir Zelenski.