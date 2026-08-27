Revelan el motivo del sorpresivo viaje del jefe de la CIA a Moscú: evitar un potencial ataque de Rusia contra la OTAN

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de agosto, 2026

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó de manera sorpresiva esta semana a Moscú para entregarle una advertencia directa a Rusia: no atacar a ningún país miembro de la OTAN. Así lo reveló el Wall Street Journal citando a personas informadas sobre la visita.

El sorpresivo viaje se trató de la primera visita públicamente conocida de Ratcliffe a la capital rusa, y llegó apenas días después de que nuevas evaluaciones de inteligencia estadounidense, adelantadas también por el WSJ, señalaran que el presidente ruso Vladimir Putin podría lanzar un ataque limitado contra algún país aliado de la OTAN en los próximos años con el fin de poner a prueba la determinación de la Alianza Atlántica.

El viaje de Ratcliffe se produjo a pesar de que la Administración Trump ha mantenido varios desencuentros con la OTAN y varios de sus aliados occidentales en los últimos meses.

Según el reporte, funcionarios de EEUU temen que Putin, presionado por el estancamiento de la guerra en Ucrania y por tensiones internas en su propio país, pueda ordenar una operación que abarque desde un ciberataque hasta una incursión terrestre de baja escala, probablemente dirigida contra alguna nación báltica perteneciente a la alianza.

A ese escenario se suma el factor determinante del déficit de municiones críticas en Occidente, agravado por el desgaste bélico derivado de la guerra con Irán, además de las transferencias de armamento que Washington le ha hecho a Kiev desde la invasión rusa de 2022.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó el miércoles que Ratcliffe sostuvo reuniones con funcionarios de inteligencia rusos durante su estadía en Moscú, aunque aclaró que no hubo un encuentro directo con Putin. El mandatario ruso, no obstante, fue informado sobre el contenido de esas conversaciones, según afirmó el propio Peskov.

Desde la Casa Blanca, en cambio, la respuesta oficial ha sido evasiva. El propio presidente Trump, durante una entrevista con el conductor conservador Glenn Beck, minimizó la relevancia del viaje calificándolo de "semi rutinario", y prefirió centrar sus declaraciones en la guerra entre Rusia y Ucrania. "Puede que salga algo de esto. Estamos trabajando muy duro para poner fin a esa guerra, y, francamente, en este punto ambos bandos quieren verla terminada", dijo el mandatario.

Tanto la vocera de la Casa Blanca como la de la CIA remitieron a esas declaraciones o directamente declinaron ampliar información.

Ratcliffe, considerado uno de los asesores más cercanos a Trump, se suma así a la lista de funcionarios estadounidenses que han viajado a Moscú en los últimos meses, entre ellos Steve Witkoff, el enviado de Washington para las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, la visita de un jefe de la CIA a suelo ruso sigue siendo un hecho poco habitual. La última vez que ocurrió fue en noviembre de 2021, cuando William Burns, entonces director de la agencia bajo la Administración Biden, viajó a Moscú con un mensaje casi idéntico al de Ratcliffe, advirtiéndole a Putin que no invadiera Ucrania.

Al final, Putin decidió invadir y Washington, por aquel entonces extremadamente cauteloso bajo el mando de Biden, no pudo impedirlo y se limitó a respaldar a Kiev por años.