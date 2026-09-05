Avanza la causa contra los hermanos Tate: la fiscalía de Rumanía formaliza nuevos cargos por tráfico de menores y blanqueo

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 4 de septiembre, 2026

La agencia contra el crimen organizado de Rumanía (DIICOT) presentó formalmente un nuevo pliego de acusaciones contra el creador de contenido Andrew Tate, de 39 años, por cargos que incluyen tráfico de menores, actos sexuales con menores y blanqueo de capitales. Su hermano Tristan Tate, de 38 años, fue imputado por complicidad en la misma causa.

Las autoridades rumanas sostienen que la red encabezada por los hermanos operó mediante engaños afectivos para reclutar a jóvenes y forzarlas a generar material pornográfico destinado a empresas de transmisión por cámara web.

De acuerdo con la investigación, el esquema se habría iniciado en 2012 con el reclutamiento en Luton, Inglaterra, de una menor de 15 años que posteriormente fue trasladada en reiteradas ocasiones a Rumanía, generando ganancias superiores a los 1,2 millones de dólares a costa de su explotación.

Este pliego formal de acusaciones deriva de las pesquisas preliminares que llevaron al primer arresto de los hermanos en Bucarest a finales de 2022 y a su acusación posterior en 2023.

Sin embargo, aquel expediente fue devuelto a la fiscalía por los tribunales rumanos en 2024 debido a múltiples fallos de procedimiento cometidos por los propios investigadores, lo que obligó a rehacer el caso sin que este quedara desestimado.

El nuevo pliego incluye la presunta ocultación de fondos procedentes del tráfico humano. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024, los fiscales afirman que los hermanos adquirieron cuatro automóviles de alta gama valorados en unos 825.000 euros (aproximadamente 957.000 dólares) con el propósito de disfrazar el origen ilícito del dinero, activos para los cuales la fiscalía ha solicitado la confiscación formal.

Batalla por la extradición en suelo estadounidense

Los hermanos Tate, que ostentan doble nacionalidad británica y estadounidense, se han convertido en figuras sumamente polarizantes en las plataformas digitales por sus mensajes orientados al éxito financiero y la defensa de la dominancia masculina.

Ambos han rechazado de forma sistemática la totalidad de las imputaciones, y Andrew Tate sostiene que las acciones penales responden a una persecución política para silenciar su mensaje.

Actualmente, ambos permanecen bajo custodia federal en Miami, tras una solicitud de extradición presentada en julio por las autoridades del Reino Unido por presuntos delitos sexuales cometidos en territorio británico.

Durante audiencias recientes en tribunales norteamericanos, la defensa de los Tate argumentó que su detención preventiva en Estados Unidos obstaculiza su capacidad de defensa, señalando que la causa abierta en Rumanía debe tener prioridad procesal sobre la petición británica.