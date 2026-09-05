Qué estará cerrado en Estados Unidos por Labor Day 2026

Publicado por Williams Perdomo 5 de septiembre, 2026

El próximo lunes 7 de septiembre el país celebrará Labor Day, un feriado federal que se conmemora el primer lunes de septiembre. Al tratarse de un feriado federal, numerosas oficinas y servicios públicos suspenderán sus operaciones durante la jornada.

Entre los servicios que estarán cerrados se encuentran las oficinas del Gobierno federal. La Oficina de Administración de Personal (OPM) incluye el lunes 7 de septiembre en el calendario oficial de feriados federales de 2026.

También permanecerán cerradas las oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). El organismo confirmó que todas sus oficinas postales estarán cerradas el lunes y que la entrega regular de correo y los servicios minoristas se reanudarán el martes 8 de septiembre. Algunos quioscos de autoservicio seguirán disponibles en determinadas oficinas.

El Sistema de la Reserva Federal también tendrá Labor Day el 7 de septiembre. Las operaciones de determinados servicios de pagos y compensación de la Reserva Federal no se procesarán ese día al no tratarse de una jornada bancaria estándar.

Los tribunales federales también estarán cerrados. El calendario oficial de los tribunales federales señala el 7 de septiembre como Labor Day y como día de cierre. Los sistemas electrónicos de algunos tribunales, sin embargo, continuarán funcionando.

En cuanto a los bancos, USAGov señala que durante los feriados federales los bancos suelen cerrar, aunque las condiciones pueden variar según la institución. Sin embargo, se recomienda confirmar con su entidad bancaria si ofrece servicio este día.