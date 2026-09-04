El Departamento de Justicia imputa al agente del ICE que disparó a un inmigrante venezolano en Minnesota por mentir a los investigadores

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 3 de septiembre, 2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra Christian Castro, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por realizar declaraciones falsas a los investigadores en relación con un tiroteo en el que resultó herido un inmigrante venezolano en Minnesota, según revelaron fuentes cercanas al caso a CBS News.

Un gran jurado federal emitió una acusación formal que consta de seis cargos contra el oficial. Las autoridades judiciales se encuentran actualmente rastreando el paradero de Castro para proceder con su captura, en un caso destapado inicialmente por The Associated Press.

El colapso de la versión oficial tras la prueba en video

El suceso ocurrió en el marco de los operativos de refuerzo migratorio desplegados por la administración federal en Minnesota.

Inicialmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el inmigrante venezolano Julio César Sosa-Celis y otro individuo, Alfredo Alejandro Aljorna, atacaron al agente con un palo de escoba y una pala de nieve durante un arresto, lo que habría forzado al oficial a realizar un "disparo defensivo" en la pierna del sospechoso.

Sin embargo, las imputaciones iniciales contra los dos hombres se desmoronaron con rapidez. En febrero, los fiscales federales retiraron de forma definitiva los cargos contra Sosa-Celis y Aljorna tras constatar la existencia de "evidencia recién descubierta" que resultaba "materialmente inconsistente" con la versión aportada por los agentes.

Grabaciones de video y testimonios clave desmintieron las afirmaciones presentadas en los informes oficiales. El entonces director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó públicamente que las imágenes contradecían lo manifestado bajo juramento por Castro y un segundo oficial involucrado en el procedimiento.

"La evidencia en video ha revelado que el testimonio bajo juramento prestado por dos oficiales independientes parece contener declaraciones no verídicas", declaró Lyons en aquel momento. "Ambos oficiales han sido suspendidos administrativamente de inmediato a la espera de que concluya una investigación interna exhaustiva. Mentir bajo juramento es un delito federal grave".

Conflicto de extradición y batalla jurisdiccional

El procesamiento federal de Castro añade un nuevo capítulo a un complejo entramado judicial. Castro ya había sido imputado en mayo por fiscales locales; sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, rehusó autorizar su extradición a Minnesota, lo que desencadenó un choque legal entre ambas jurisdicciones.

El agente fue puesto en libertad desde una cárcel tejana la semana pasada.

Actualmente, el oficial se encuentra suspendido de empleo y sueldo en la agencia federal. La apertura formal del pliego de cargos en los tribunales federales marcará el inicio del proceso penal por atentar contra la integridad de las investigaciones del propio gobierno.