El intento republicano de blindar a nueve magistrados en la Corte Suprema fracasa en la Cámara

Publicado por Carlos Dominguez 3 de septiembre, 2026

La Cámara de Representantes rechazó este miércoles una enmienda constitucional impulsada por los republicanos para fijar en nueve el número de magistrados de la Corte Suprema, una medida que buscaba prevenir un eventual "empaquetamiento" del tribunal si los demócratas recuperan el control del Congreso.

Según informó Fox News, la votación, de 212 a favor y 206 en contra, quedó muy por debajo del umbral de dos tercios exigido para aprobar una reforma constitucional, con casi toda la bancada demócrata oponiéndose y solo un representante demócrata, Don Davis (N.C.), votando a favor.

Algunos demócratas defienden pasar de nueve a trece magistrados, argumentando que así habría un juez por cada tribunal de circuito federal y se corregiría un desequilibrio ideológico que atribuyen, en parte, a la estrategia del exlíder republicano del Senado, Mitch McConnell, para consolidar la mayoría conservadora.

Qué proponía la enmienda y por qué se votó

La resolución, conocida como "Keep Nine" y patrocinada por el republicano Andy Biggs (AZ), añadía un nuevo artículo a la Constitución estableciendo que "la Corte Suprema de los Estados Unidos estará compuesta por nueve jueces, consistiendo en un presidente y ocho jueces asociados". El objetivo explícito del GOP era dejar fuera de juego, de manera permanente, cualquier intento futuro de ampliar el tribunal para alterar su mayoría conservadora.

El líder republicano de la Cámara, Mike Johnson (LA), aceleró el trámite mediante una "suspensión de las reglas", lo que permitió saltar varios obstáculos procedimentales pero elevó el umbral de aprobación de mayoría simple a dos tercios. Aunque la mayoría simple de la Cámara apoyaba la enmienda, el requisito más alto la hizo inviable sin respaldo demócrata.

Los demócratas rechazaron la propuesta alegando que la Constitución no fija el número de magistrados en la Corte Suprema y que el Congreso lo ha modificado en varias ocasiones a lo largo de la historia, por lo que consideraron "arbitrario" blindar el nueve. "La propuesta de MAGA es despojar al Congreso de toda autoridad en este asunto, congelarla y consolidarla permanentemente en la arquitectura constitucional para siempre con el número nueve, que de repente se vuelve mágico", dijo Raskin.

Independencia judicial y reglas del juego

Los impulsores republicanos presentaron la enmienda como una defensa de la independencia del tribunal frente a mayorías coyunturales. Biggs advirtió en el hemiciclo: "Si una mayoría puede cambiar el tamaño de la Corte Suprema en cuanto no le gustan las sentencias, ¿qué ocurre la próxima vez que el otro lado esté en el poder?". Según su argumento, fijar el número en nueve evita que la Corte se convierta en "otra institución política controlada por quien tenga la mayoría" y protege su papel como contrapoder.

Para los republicanos, la medida también tiene un claro uso electoral al convertir la amenaza de "empaquetamiento" en un tema de campaña antes de las midterms, presentando a los demócratas como dispuestos a alterar las reglas para imponer su agenda.