¿Cuándo habrá elecciones en Venezuela? Donald Trump y Delcy Rodríguez descartan fechas inmediatas mientras Marco Rubio anuncia nuevas conversaciones entre oposición y el régimen chavista

Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas este 2 de septiembre.Juan BARRETO-AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 2 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump, y la presidenta del régimen interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestaron hoy de forma convergente que el país sudamericano aún no cuenta con las condiciones necesarias para convocar a un proceso electoral inmediato.

La postura de ambos se dio a conocer en el marco de la firma de acuerdos energéticos estratégicos en Caracas y ante las exigencias de diversos sectores de fijar un calendario claro de transición.

Desde el Despacho Oval, Trump sostuvo ante los medios que el ejecutivo venezolano es "muy nuevo" y que la prioridad del momento se centra en la fase de estabilización tras haber puesto fin a la dictadura de Nicolás Maduro.

"No creo que estén preparados todavía. Es muy nuevo, los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados", declaró Trump, añadiendo que confía en que las urnas se habiliten "pronto", aunque sin especificar plazos.

Por su parte, Rodríguez respaldó la tesis de que el país requiere una preparación previa antes de ir a las urnas.

Durante una rueda de prensa en Caracas junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, la interina aseguró que el proceso tendrá lugar en el marco constitucional una vez que la nación se encuentre lista. "No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada. Yo no fijo fecha", aclaró.

La hoja de ruta de la Casa Blanca y la visión institucional

La postura fijada por Trump refleja la estrategia de tres fases trazada por Washington tras el operativo militar que capturó a Maduro en enero: recuperación del sector energético, estabilización económica y, finalmente, transición democrática.

Altos funcionarios de la administración señalaron que fijar un plazo rígido resulta contraproducente cuando las instituciones locales sufrieron un deterioro sistemático durante más de 20 años de régimen chavista.

La perspectiva del Departamento de Estado enfatiza que la democracia abarca elementos más amplios que la mera votación. El secretario de Estado, Marco Rubio, comparó la dinámica con otros procesos históricos globales.

"No tomará tanto tiempo como en Europa del Este, pero a esa región le hicieron falta cuatro o cinco años para culminar su transición. Aquí podemos lograrlo mucho más rápidamente. Estamos trabajando en ello sin descanso", afirmó Rubio en declaraciones radiales, advirtiendo que "las elecciones democráticas no se reducen simplemente a la celebración de unos comicios".

Avances diplomáticos y seguridad energética en el hemisferio

La dilación de los comicios coincide con el impulso a las inversiones petroleras estadounidenses.

La Casa Blanca confirmó un entendimiento que otorga a Estados Unidos la gestión operativa y comercial sobre 17 yacimientos petrolíferos que representan cerca del 20% de las reservas probadas venezolanas.

Según detalló Rubio, este mecanismo aporta beneficios inmediatos y desplaza definitivamente la influencia geopolítica de actores como China, Rusia e Irán en el mercado energético de la región.

En el ámbito político, el jefe de la diplomacia estadounidense anunció que la mesa de negociación entre la administración de Rodríguez y la oposición celebrará un nuevo ciclo de conversaciones en aproximadamente diez días.

Dicho espacio abordará la renovación del Consejo Nacional Electoral, un paso que la delegación opositora, encabezada por Dinorah Figuera, considera indispensable para cuando las condiciones permitan finalmente el retorno a las urnas.