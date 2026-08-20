“Hay que hacer todo lo que esté a la mano para seguir debilitando al régimen cubano”: el America First Policy Institute advierte en Voz News sobre la amenaza de Cuba para EEUU

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de agosto, 2026

La directora de la Iniciativa del Hemisferio Occidental de la America First Policy Institute (AFPI), Melissa Ford Maldonado, explicó este miércoles en Voz News el reciente reporte publicado por el instituto, el cual explicó las razones por las que el régimen cubano representa una seria amenaza para los Estados Unidos. Durante la entrevista con la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, Maldonado detalló que Washington debe utilizar todas las herramientas disponibles para debilitar a la dictadura comunista y que, si bien varias administraciones no han tratado al régimen de La Habana como una amenaza, la del presidente Donald Trump sí ha sabido determinar el peligro que este representa.

“El reporte tiene un detalle y una conclusión muy sencilla y específica: que el régimen cubano es una amenaza increíble y seria para los Estados Unidos. A pesar de esto, distintas administraciones y distintos presidentes han tratado el problema de Cuba como varias cosas diferentes. Como un problema humanitario, como un problema que tiene que ver con la inmigración ilegal, como un país pobre y comunista, etc. Pero esta administración lo está tratando por lo que es: una amenaza seria por muchos motivos. Porque están colaborando con enemigos geopolíticos y porque utilizan cada oportunidad que tienen para afectar a los Estados Unidos", dijo Maldonado.

Desde el inicio de esta segunda presidencia de Trump, su administración se ha visto dispuesta a ejercer una presión contra la dictadura castrista como no se ha visto a lo largo de este siglo, al punto en el que el mismísimo presidente ha sugerido que el régimen de Miguel Díaz-Canel podría estar llegando a su fin, tal como ocurrió a principios de año con el tirano Nicolás Maduro en Venezuela.

Al ser preguntada sobre cuáles serían las recomendaciones para transformar la estrategia de Washington para el hemisferio occidental y Cuba, Maldonado explicó que la clave pasa por prevenir que la isla caribeña siga siendo un territorio que pueda ser usado por los enemigos geopolíticos de Estados Unidos: “Hay que negar un espacio estratégico a China, Rusia o Irán. Hay que negarles el territorio de Cuba para que puedan usarlo en nuestra contra. Hay que utilizar todo lo que podamos para seguir debilitando al régimen cubano, y eso necesita incluir intervención militar, que así sea”, dijo Maldonado.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.