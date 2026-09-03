La campaña demócrata en Maine suma un nuevo dolor de cabeza por la presunta red de influencias de Troy Jackson y su hijo

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 2 de septiembre, 2026

La contienda por el Senado de Estados Unidos en Maine sumó una nueva complicación para el Partido Demócrata.

Registros públicos revelaron que el exsenador estatal Troy Jackson, quien reemplazó en la contienda al polémico Graham Platner, impulsó proyectos de ley para asignar millones de dólares a la Academia Marítima de Maine durante el mismo periodo en que su hijo, Chace Jackson, figuraba como cabildero registrado de dicha institución.

Según los documentos oficiales destapados inicialmente por The Washington Free Beacon, Jackson copatrocinó en 2024 una legislación para transferir 13,4 millones de dólares a la academia. Un año antes, en 2023, había promovido un incremento presupuestario de 2 millones anuales para el mismo centro educativo.

La vinculación del hijo del legislador con la entidad comenzó en diciembre de 2022 y se renovó a principios de 2024, coincidiendo de forma directa con la tramitación de los fondos estatales.

La revelación contrasta con el discurso político que Jackson sostuvo durante su fallido intento por obtener la candidatura a la gobernación en abril, cuando afirmó que el "status quo" de Maine no funcionaba debido a la presión de "intereses especiales, cabilderos de alto precio y la codicia corporativa".

No obstante, la actividad profesional de su hijo no se limitó a la academia marítima. En 2024, Chace Jackson representó a nueve clientes privados, entre ellos el gigante multinacional de bebidas alcohólicas Diageo y una corporación petrolera beneficiada por el estancamiento de un proyecto de ley regulatoria en el Senado estatal.

El contraataque republicano y la sombra de los escándalos demócratas

Desde el Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC), la respuesta fue contundente.

La secretaria de prensa del organismo, Bernadette Breslin, criticó la conducta del candidato demócrata señalando que "Troy Jackson redactó el fallido statu quo de Augusta y ha convertido el cargo público en un asunto familiar de enriquecimiento propio".

Breslin añadió que el exlegislador "siempre priorizará los beneficios personales sobre las necesidades de los trabajadores de Maine".

Por su parte, un vocero de la campaña de Jackson defendió su trayectoria señalando que el candidato "ha luchado por las familias trabajadoras de Maine y se guía por un solo objetivo: arreglar nuestro sistema roto para que las familias de la clase trabajadora dejen de verse apretadas mientras los ricos se hacen más ricos".

Este señalamiento compromete la estrategia de reorganización del Partido Demócrata en Maine. Jackson asumió la candidatura de emergencia para enfrentar a la senadora republicana Susan Collins luego de que Graham Platner renunciara a la contienda.

La salida de Platner se produjo tras una cascada de polémicas que incluyeron antiguos comentarios vulgares en redes sociales, la revelación de un tatuaje vinculado a simbología nazi y una acusación de agresión sexual.

El escenario deja a la candidatura demócrata bajo la mirada pública, mientras el liderazgo del partido intenta contener el impacto ético de estas revelaciones a pocos meses de las elecciones.