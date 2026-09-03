El Tesoro impulsa medidas para retirar la exención fiscal a escuelas privadas que discriminen por motivos raciales

Publicado por Williams Perdomo 3 de septiembre, 2026

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitieron este jueves una propuesta de regulación para retirar el estatus federal de exención fiscal a las escuelas privadas que incurran en prácticas de discriminación racial.

La medida, según el Tesoro, busca cumplir con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump destinadas a poner fin a la discriminación y restaurar oportunidades basadas en el mérito.

“Bajo el presidente Trump, esta Administración está defendiendo a los estudiantes estadounidenses al garantizar que la discriminación racial no tenga lugar en la educación estadounidense”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Bessent agregó que las instituciones educativas que presenten preferencias basadas en la raza bajo términos como equidad, inclusión o diversidad seguirían incurriendo en prácticas discriminatorias.

“Las escuelas que rebautizan las preferencias basadas en la raza como equitativas, inclusivas o que mejoran la diversidad no cambian su naturaleza discriminatoria. Las regulaciones propuestas hoy por el Tesoro y el IRS establecen un estándar claro, y las instituciones que continúen utilizando prácticas discriminatorias dejarán de recibir los beneficios del estatus federal de exención fiscal”, señaló.

Por su parte, Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, afirmó que las instituciones educativas privadas que promuevan prácticas discriminatorias dejarán de recibir los beneficios asociados con la exención fiscal federal.

“Las instituciones educativas privadas que promuevan prácticas discriminatorias ya no recibirán los beneficios del estatus federal de exención fiscal”, afirmó Bisignano. “Las regulaciones propuestas hoy ponen sobre aviso a las instituciones y las escuelas que continúen incurriendo en discriminación racial deberían esperar perder ese estatus”.

¿Qué contempla la propuesta?

La legislación federal establece el estatus de exención fiscal para organizaciones que operan exclusivamente con fines caritativos y educativos. El Tesoro sostiene que, durante décadas, la Corte Suprema ha reconocido que la elegibilidad para este beneficio está condicionada al cumplimiento de políticas públicas fundamentales, incluida la prohibición de la discriminación racial.

Las regulaciones propuestas actualizarían las directrices del Tesoro y el IRS para reflejar ese principio, establecido en decisiones de la Corte Suprema como Brown v. Board of Education, Bob Jones University v. United States y Students for Fair Admissions v. Harvard.

De acuerdo con la propuesta, una escuela privada no podría acogerse al estatus de exención fiscal federal bajo la sección 501(c)(3) si adopta, mantiene o aplica una política o práctica que discrimine por motivos de raza, color u origen racial o nacional.

La norma abarcaría las admisiones, las políticas educativas, las becas y préstamos, los programas deportivos y cualquier otro programa administrado o respaldado por la institución.

El cambio se aplicaría a escuelas privadas de educación primaria y secundaria, así como a universidades, colegios, escuelas profesionales y escuelas técnicas. El Tesoro y el IRS estiman que la propuesta podría afectar a hasta 18.000 instituciones educativas privadas.

Eliminarían disposiciones sobre preferencias raciales

La propuesta también eliminaría disposiciones consideradas obsoletas de las directrices del IRS que permitían a las escuelas favorecer determinadas preferencias raciales en admisiones, instalaciones, programas, becas y ayudas financieras.

El Tesoro y el IRS concluyeron que esas disposiciones son incompatibles con un estándar uniforme de no discriminación y con la jurisprudencia de la Corte Suprema.

La propuesta no impediría que una escuela privada mantenga una misión religiosa, un currículo religioso o programas de observancia religiosa. Las escuelas religiosas podrían continuar seleccionando estudiantes en función de una afiliación o pertenencia religiosa genuina, de acuerdo con la legislación federal vigente.