Publicado por Carlos Dominguez 19 de agosto, 2026

Gustavo Gordillo, copresidente de los Socialistas Democráticos de América (DSA) en la ciudad de Nueva York, reside en una vivienda de Brooklyn valorada en $1,5 millones mientras su organización ataca la propiedad privada y a los caseros.

Según una exclusiva del New York Post (NYP), la casa de dos plantas en Bed-Stuy, de casi 2.000 pies cuadrados, fue adquirida en 2019 por sus padres a través de la sociedad Chucuito LLC por algo menos de un millón de dólares. El inmueble ha sido reformado por completo: fachada, jardín, interiores y dos terrazas. El martes aún había obras en el segundo piso.

Un vecino le acusa de hipocresía

Faith Smith, inquilina de 36 años en el mismo barrio, no se cortó: "Ojalá mi familia pudiera comprarme una casa de un millón de dólares". Del graduado socialista de Yale dijo: "Es un niño rico. Básicamente, gente que no tiene que lidiar con las luchas que nosotros tenemos".

El padre de Gordillo confirmó al Post que allí viven sus dos hijos y que "la LLC compró la casa y, a continuación, nosotros nos encargamos de las reformas". Entre 2016 y 2019, la misma sociedad le alquiló un piso en el Lower East Side por $2.600 al mes.

De Yale a Boca Ratón es inmigrante peruano criado en el sur de Florida. Se licenció en Yale en 2010 y cursó un máster de bellas artes en la misma universidad, en escultura y vídeo.



En 2013 se instaló en Nueva York para trabajar en el mundo del arte, antes de convertirse en electricista.



Sus padres, que prosperaron en Estados Unidos, tienen una casa de más de 5.000 pies cuadrados en Boca Ratón, a la venta por $3,1 millones, y otra de unos $3 millones en Weston. El padre, también Gustavo, fundó Draftpros Inc., una firma de ingeniería y consultoría. Gordillo, de 38 años,. Se licenció en Yale en 2010 yen la misma universidad, en escultura y vídeo., antes de convertirse en electricista. Dijo que los mecenas eran "la misma gente contra la que luchábamos en el DSA".Sus padres, que prosperaron en, tienen una casa de más de 5.000 pies cuadrados en, a la venta por, y otra de unosen. El padre, también Gustavo, fundó, una firma de ingeniería y consultoría.

Contra los caseros, desde casa propia

Gordillo y el DSA reclaman redistribuir la tierra "de los propietarios a quienes no tienen tierra". Durante una entrevista reciente en The Story con Martha MacCallum, Gordillo sostuvo: "No creemos que nadie deba tener el derecho constitucional a obtener rendimientos de dos dígitos sobre su inversión", y restó importancia a quienes advierten que la congelación de alquileres impulsada por Mamdani sacará del mercado a los propietarios.

En redes, el izquierdista se presenta como electricista sindical, con el usuario @UnionGordillo. Ingresó en 2019 en el Local 3 de la IBEW, el sindicato de electricistas de Estados Unidos, pero no hay registros de que completara el proceso de oficial, que suele durar unos siete años. Este año dijo al New York Times que ya no ejerce. Se desconoce a qué se dedica ahora.

El dirigente socialista no respondió a las llamadas del Post.