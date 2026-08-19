ANÁLISIS
Hipocresía socialista: el líder de DSA en Nueva York vive en una casa de $1,5 millones comprada por sus padres mientras el alquiler bate récords
Gustavo Gordillo ataca a los caseros y pide redistribuir la tierra, pero vive en una casa de lujo. Mientras tanto, el alquiler medio en Manhattan llega a $6.655 dólares y la vacante de la ciudad cae al 1,49 %, el peor dato desde 1968.
Gustavo Gordillo, copresidente de los Socialistas Democráticos de América (DSA) en la ciudad de Nueva York, reside en una vivienda de Brooklyn valorada en $1,5 millones mientras su organización ataca la propiedad privada y a los caseros.
Según una exclusiva del New York Post (NYP), la casa de dos plantas en Bed-Stuy, de casi 2.000 pies cuadrados, fue adquirida en 2019 por sus padres a través de la sociedad Chucuito LLC por algo menos de un millón de dólares. El inmueble ha sido reformado por completo: fachada, jardín, interiores y dos terrazas. El martes aún había obras en el segundo piso.
Un vecino le acusa de hipocresía
Faith Smith, inquilina de 36 años en el mismo barrio, no se cortó: "Ojalá mi familia pudiera comprarme una casa de un millón de dólares". Del graduado socialista de Yale dijo: "Es un niño rico. Básicamente, gente que no tiene que lidiar con las luchas que nosotros tenemos".
El padre de Gordillo confirmó al Post que allí viven sus dos hijos y que "la LLC compró la casa y, a continuación, nosotros nos encargamos de las reformas". Entre 2016 y 2019, la misma sociedad le alquiló un piso en el Lower East Side por $2.600 al mes.
De Yale a Boca Ratón
En 2013 se instaló en Nueva York para trabajar en el mundo del arte, antes de convertirse en electricista. Dijo que los mecenas eran "la misma gente contra la que luchábamos en el DSA".
Sus padres, que prosperaron en Estados Unidos, tienen una casa de más de 5.000 pies cuadrados en Boca Ratón, a la venta por $3,1 millones, y otra de unos $3 millones en Weston. El padre, también Gustavo, fundó Draftpros Inc., una firma de ingeniería y consultoría.
Contra los caseros, desde casa propia
Gordillo y el DSA reclaman redistribuir la tierra "de los propietarios a quienes no tienen tierra". Durante una entrevista reciente en The Story con Martha MacCallum, Gordillo sostuvo: "No creemos que nadie deba tener el derecho constitucional a obtener rendimientos de dos dígitos sobre su inversión", y restó importancia a quienes advierten que la congelación de alquileres impulsada por Mamdani sacará del mercado a los propietarios.
En redes, el izquierdista se presenta como electricista sindical, con el usuario @UnionGordillo. Ingresó en 2019 en el Local 3 de la IBEW, el sindicato de electricistas de Estados Unidos, pero no hay registros de que completara el proceso de oficial, que suele durar unos siete años. Este año dijo al New York Times que ya no ejerce. Se desconoce a qué se dedica ahora.
El dirigente socialista no respondió a las llamadas del Post.
Política
James Carville vs Hasan Piker: por qué la vieja guardia demócrata amenaza con abandonar el partido
Carlos Dominguez
Los alquileres en Manhattan baten un récord de $6.655
La tasa de vacantes en la ciudad se ha hundido hasta el 1,49%, el nivel más bajo desde 1968. Cualquier cifra por debajo del 5% se considera ya un mercado favorable para los propietarios. Paralelamente, el alquiler mediano se sitúa en $5.295, un 6% más que en julio del año pasado.
Todas las tipologías de vivienda han subido. Los estudios promedian $4.088 (un 8% más), los de un dormitorio $5.486 (7%), los de dos dormitorios $8.054 (13%) y los de tres dormitorios alcanzan los $12.228 (12%). Estudios, monoplazas y dúplex han marcado máximos históricos.
Agentes inmobiliarios apuntan a las medidas del alcalde socialista Zohran Mamdani como uno de los factores que están presionando los precios. La próxima congelación de alquileres en las unidades estabilizadas, que entrará en vigor el 1 de octubre, y el nuevo impuesto a las segundas residencias están reduciendo la oferta y empujando la demanda hacia el mercado libre.