Trump anuncia la finalización del nuevo helipuerto de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump anunció esta semana la finalización del helipuerto de la Casa Blanca, lo que supone su última incorporación a las instalaciones federales en su esfuerzo por renovar la capital del país.

El helipuerto es el punto de aterrizaje del 'Marine One', que es el indicativo de la aeronave que transporta al presidente. En declaraciones a los periodistas este miércoles, Trump señaló que antes los helicópteros aterrizaban en el césped, y afirmó: "No es bueno y es muy inseguro"."

La finalización del proyecto coincide con la reanudación de las obras en el salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto muy querido por Trump que se ha enfrentado a un escrutinio legal. La Corte Suprema ha dado recientemente luz verde a la Administración para que continúe con la construcción.

Trump ha insistido en que el país carece de un recinto oficial para actos de Estado y ha conseguido financiación privada para el proyecto. Además de los terrenos de la Casa Blanca, Trump ha orquestado renovaciones por toda la ciudad, entre las que se incluyen la restauración de las estatuas ecuestres cercanas al Monumento a Lincoln, la renovación del Estanque Reflectante del National Mall y la restauración de fuentes y parques.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.



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