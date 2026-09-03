La Administración Trump respalda a OpenAI en la demanda de 'The New York Times' por el uso de contenido protegido

Publicado por Williams Perdomo 3 de septiembre, 2026

La Administración del presidente Donald Trump respaldó a OpenAI en la demanda presentada por The New York Times, al defender que el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con obras protegidas por derechos de autor puede estar amparado por la ley de uso legítimo, según un documento judicial presentado este martes.

La información fue reportada por la agencia AFP, que señaló que el Departamento de Justicia presentó un documento de 20 páginas en el que sostiene que los beneficios del entrenamiento de modelos de lenguaje superan los posibles perjuicios competitivos.

A finales de 2023, The New York Times demandó a OpenAI, creadora de ChatGPT, y a Microsoft, su principal inversor, alegando que los modelos de inteligencia artificial de las compañías utilizaron millones de artículos del periódico para su entrenamiento sin autorización.

Los derechos de autor se han convertido en uno de los principales campos de batalla para el sector de la inteligencia artificial generativa. Editoriales, músicos y artistas han recurrido a los tribunales o han negociado acuerdos para obtener una compensación por el uso de sus contenidos en el desarrollo de estas tecnologías.

En su escrito, el Departamento de Justicia afirmó que las "posibilidades creativas y los beneficios públicos que genera el entrenamiento de modelos de lenguaje superan ampliamente cualquier perjuicio competitivo".

"Restringir el desarrollo de los modelos de lenguaje bajo una interpretación errónea de la doctrina del uso legítimo obstaculizaría ese progreso creativo y científico, al tiempo que perjudicaría la prosperidad y la movilidad económica de Estados Unidos", sostuvo el documento.

El Departamento de Justicia también argumentó que la interpretación de la legislación defendida por The New York Times crearía una barrera de entrada anticompetitiva que funcionaría "principalmente como grandes subsidios para las antiguas empresas de medios de comunicación tradicionales".

Stanley Woodward, fiscal general adjunto asociado, afirmó el miércoles que Trump ha dejado claro que "el dominio de la inteligencia artificial es fundamental" para la seguridad nacional, la prosperidad y la movilidad económica de Estados Unidos.