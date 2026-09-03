Nuevo revés judicial para Trump: juez federal bloquea su nueva orden sobre ciudadanía por nacimiento

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de septiembre, 2026

La jueza de distrito de Estados Unidos Deborah Boardman intervino una vez más este miércoles para bloquear los intentos de la Administración del presidente Donald Trump por restringir la ciudadanía por nacimiento, al dictaminar este miércoles que la última orden ejecutiva del presidente probablemente es inconstitucional. En un fallo de 35 páginas, Boardman concluyó que la última directiva de Trump era “casi con toda seguridad inconstitucional en su aplicación a la clase certificada”. La jueza hizo referencia a un fallo de la Corte Suprema emitido en junio que rechazó la orden ejecutiva original del presidente sobre la ciudadanía por nacimiento, firmada por Trump durante su primer día de regreso a la Casa Blanca.

La jueza federal de Maryland emitió una medida cautelar preliminar en una demanda presentada por dos organizaciones defensoras de los inmigrantes que previamente habían cuestionado el intento del Gobierno republicano de limitar la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos. La medida cautelar impide al Gobierno federal aplicar las nuevas restricciones a los niños nacidos después del 19 de febrero de 2025 cuando uno o ambos de sus padres no se encontraban legalmente en Estados Unidos en el momento del nacimiento. “Este Tribunal debe, una vez más, prohibir preliminarmente la aplicación del más reciente intento del presidente de despojarles del derecho a la ciudadanía”, escribió Boardman.

Boardman había rechazado apenas unos días antes una solicitud de CASA Inc., una organización sin fines de lucro con sede en Maryland y demandante en el caso, para bloquear temporalmente la orden ejecutiva de Trump. Sin embargo, la jueza aclaró que su decisión se había basado en un asunto técnico: la demanda inicial de la organización cuestionaba la orden de Trump de 2025, en lugar de la nueva directiva emitida en agosto.

La jueza estableció una clara distinción entre ambas órdenes al abordar el asunto el viernes, haciendo hincapié en el carácter sin precedentes de la última medida adoptada por la Administración. “Esto es diferente”, dijo Boardman el viernes al comparar la orden de agosto con la primera orden. “Esto no tiene precedentes”.

El pasado 6 de agosto, Trump firmó una nueva orden ejecutiva destinada a restringir aún más la ciudadanía por nacimiento, siendo esta una medida más limitada que la amplia orden que emitió durante el primer día de su segundo mandato, con la que buscaba poner fin de manera generalizada a esta práctica. La orden de 2025 enfrentó de inmediato acciones legales por parte de sus detractores, quienes argumentaron que violaba la 14.ª Enmienda.

Después de que la Corte Suprema bloqueara esa primera orden, Trump emitió la directiva de agosto, enfocada en restringir la concesión de la ciudadanía por nacimiento a determinados grupos, incluidos los niños nacidos de padres considerados un “enemigo extranjero” de Estados Unidos o de padres empleados por embajadas extranjeras.