Trump carga contra el Gobierno socialista del español Pedro Sánchez: “España será un país arruinado”

Publicado por Williams Perdomo 3 de septiembre, 2026

Donald Trump criticó duramente este jueves al Gobierno socialista de España por su gestión de la inmigración y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, tendrán las actuales políticas migratorias del país.

En declaraciones a GB News, Trump afirmó: “España será un país arruinado. Lo que está pasando allí es muy triste de ver. Miles de personas simplemente están entrando a toda prisa en su país. Nunca había visto algo así”.

Las declaraciones se producen en un contexto de crecientes diferencias entre la Administración Trump y el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que han mantenido posiciones enfrentadas en distintos asuntos de política exterior, defensa e inmigración.

Una de las últimas controversias se produjo a raíz de la crisis migratoria registrada en Ceuta. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, señaló en el Congreso al propietario de X, Elon Musk, entre los actores que, según su versión, contribuyeron a amplificar la crisis migratoria, junto con Rusia, las redes sociales y los denominados “megainfluencers conservadores”.

Albares acusó a distintos actores de utilizar las plataformas digitales para difundir supuesta desinformación e intentar sacar rédito político de la situación.

El ministro afirmó que la crisis fue “gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas” y posteriormente “instrumentalizada de inmediato por una internacional reaccionaria que desde cuentas con alcance global buscan desestabilizar y fracturar a Europa”.

Las diferencias entre Trump y Sánchez

Las declaraciones de Trump se producen después de varios desencuentros entre Washington y Madrid. Sánchez ha mantenido una posición crítica frente a algunas de las políticas de la Administración estadounidense, especialmente en relación con la guerra contra Irán.

En marzo, el presidente español rechazó que Estados Unidos utilizara las bases militares conjuntas de Rota y Morón para operaciones contra Irán.

Las diferencias también han alcanzado las cuestiones de defensa y comercio. Trump ha criticado a España por su posición sobre el gasto militar de la OTAN y llegó a amenazar con cortar el comercio con el país después de la negativa de Sánchez a permitir el uso de sus bases para las operaciones estadounidenses contra Irán.