Congresistas emplazan a Donald Trump a aclarar ante el Capitolio los términos de sus negociaciones con el régimen venezolano

Donald Trump responde a preguntas de la prensa durante una reunión con ejecutivos de la industria turística, este 2 de septiembre.BRENDAN SMIALOWSKI / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 2 de septiembre, 2026

Las recientes negociaciones en el sector energético venezolano han generado inquietud entre congresistas republicanos, quienes temen que los acuerdos operativos con el régimen interino encabezado por Delcy Rodríguez puedan dilatar el restablecimiento del orden constitucional en la nación suramericana, de acuerdo con un reporte publicado por NOTUS.

Integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, junto a representantes bancada demócrata, han solicitado informes periódicos al Departamento de Estado para conocer los términos en que la Casa Blanca plantea la gestión sobre reservas estimadas en 65.000 millones de barriles.

La prioridad de los legisladores radica en definir plazos concretos para la convocatoria de comicios con garantías.

"Necesitan saber que la persona que ocupa la presidencia fue electa por los venezolanos, y ese no es el caso de Delcy, por lo que tenemos un problema allí", declaró la representante por Florida María Elvira Salazar a NOTUS. La congresista advirtió sobre la necesidad de ofrecer una plataforma para el ejercicio democrático en lugar de afianzar autoridades provisionales.

La posición de la administración frente a las exigencias institucionales

Desde el ejecutivo, la estrategia se ha enfocado en asegurar la estabilidad operativa y económica como paso previo indispensable para la reconstrucción institucional.

En declaraciones recientes a la prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que preparar las condiciones para un proceso electoral tomará "no años, sino ciertamente meses y semanas", enfatizando que el país requiere instituciones funcionales para evitar heredar un estado de colapso.

Paralelamente, representantes del gobierno federal precisaron a NOTUS que la estructura del acuerdo sobre los yacimientos se trata de "un acuerdo privado con una empresa privada" y no de un tratado político con el gobierno interino que comprometa la transición democrática.

El acuerdo fue firmado con la empresa North American Blue Energy Partners, propiedad del empresario Alejandro Betancourt, señalado como un exponente de la élite enriquecida al amparo del chavismo e investigado por corrupción y desfalco en diversas naciones del mundo.

Desde la Casa Blanca se ha defendido la privatización y la llegada de inversiones como herramientas para superar la hiperinflación histórica de la zona. "No puede haber transición sin una economía estable, y este acuerdo nos llevará a un punto donde las elecciones sean posibles", señaló un vocero oficial al medio citado.

Avances diplomáticos y la visión del Congreso

A pesar de los cuestionamientos sobre los plazos, diversos congresistas que han sostenido encuentros en Caracas valoraron la salida de la influencia de potencias extranjeras como China y Rusia de los activos petroleros locales.

Integrantes de delegaciones parlamentarias recientes señalaron que las autoridades del régimen chavista interino han mostrado disposición para reestructurar organismos observados durante procesos anteriores.

Por su parte, se prevé que las conversaciones entre las autoridades en funciones y los sectores de la oposición se reanuden a mediados de septiembre bajo el auspicio de la administración estadounidense, mientras el Poder Legislativo mantiene el seguimiento sobre el equilibrio entre los objetivos de seguridad energética y la restitución plena de las libertades políticas en el hemisferio.