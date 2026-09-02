Venezuela firma nuevos acuerdos petroleros con Chevron, Eni y GE Vernova

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez AFP

Publicado por AFP 2 de septiembre, 2026

Venezuela firmó este miércoles nuevos acuerdos con las petroleras Chevron y Eni para ampliar sus operaciones en el país, y con GE Vernova para recuperar la industria eléctrica, en presencia del secretario de Energía estadounidense en Caracas.

Chris Wright pariticipó del acto junto con la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores, luego de que Washington y Caracas anunciaron el 28 de agosto un histórico acuerdo que cede la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela.

"Creo que los acuerdos que se firman el día de hoy, con miles de millones de dólares de inversión y finalmente muchísimos empleos creados, son esenciales para comenzar a traer la paz, las oportunidades y la prosperidad para todos", declaró el secretario de Energía estadounidense.

La estadounidense Chevron y la italiana Eni operarán varios bloques bajo un contrato de producción petrolera (CPP) que aumenta su participación en los campos.

Delcy Rodríguez expresó su agradecimiento al presidente Donald Trump por "todo el esfuerzo conjunto que su gobierno ha desplegado" para lograr acuerdos de "ganar-ganar".

El gobierno de Venezuela también suscribió convenios con la empresa GE Vernova Inc., para reparar gran parte de la red eléctrica del país.

"Con los acuerdos que hemos firmado seguiremos avanzando para estabilizar y para restaurar la red eléctrica para este pueblo y para todos aquellos que quieran hacer negocios aquí", dijo Roger Martella, director corporativo de GE Vernova.

El gobierno igualmente firmó un acuerdo con la empresa venezolana Primavera para la operatividad de dos campos ubicados en la faja petrolífera del Orinoco donde se encuentran importantes reservas de crudo.