El portaviones USS Abraham Lincoln llegó a Tailandia tras nueve meses en el mar

Un miembro de la tripulación camina por la cubierta del portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln AFP

Publicado por AFP 2 de septiembre, 2026

El USS Abraham Lincoln, un portaviones estadounidense que llevó a sus tripulantes durante más de nueve meses de travesía, arribó este miércoles a un puerto tailandés.

El enorme buque de propulsión nuclear llegó al puerto de Laem Chabang, al sur de la capital, Bangkok, tras pasar 286 días en altamar, constataron periodistas de la AFP.

Sus cerca de 5.000 tripulantes tienen permiso para pasar cinco días en la cercana estación balnearia de Pattaya, un habitual destino de descanso para las tropas estadounidenses desde la guerra de Vietnam.

El USS Abraham Lincoln partió de California en noviembre de 2025 para cumplir una misión en el mar de China Meridional y fue desviado hacia Oriente Medio antes de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que desataron una guerra regional hace seis meses.

La turística localidad de Pattaya se preparó para recibir a los marineros e infantes de Marina. Varios militares vestidos con pantalones cortos y camisetas de civil fueron recibidos en una ceremonia. Contaron a periodistas que sus prioridades son "comida, descanso y agua".

"Es un merecido descanso para toda la tripulación", afirmó el capitán Dan Keeler, comandante de la misión.

Prohibiciones a la tripulación

Según la prensa local, las autoridades de Pattaya vetaron a los tripulantes el acceso a las zonas más conocidas por la vida nocturna de esta ciudad costera, uno de los principales destinos mundiales del turismo sexual y que desde hace años intenta desmarcarse de esa reputación.

Los militares también tendrán prohibido practicar deportes acuáticos y consumir marihuana, advirtió el alcalde de Pattaya, Poramase Ngampiches, quien insistió en la importancia de la "seguridad" y los animó a visitar centros comerciales y lugares de interés religioso.

El alcalde declaró esta semana a la AFP que recientemente se había llevado a cabo una redada contra las trabajadoras sexuales, pero negó que estuviera relacionada con la llegada de los estadounidenses.

El enorme portaviones permanecerá en Laem Chabang hasta el domingo, según el regidor, que espera un impacto económico de unos 100 millones de bahts (unos 3,1 millones de dólares).

Pattaya, otrora un tranquilo pueblo pesquero, se transformó durante la guerra de Vietnam en la década de 1960, cuando los soldados estadounidenses acudían allí para descansar en sus playas paradisíacas.