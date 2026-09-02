Quién es 'Lester Z', el joven señalado como el cerebro de un plan para secuestrar a Kylian Mbappé y otras 25 personas

Publicado por Williams Perdomo 2 de septiembre, 2026

Un joven de 18 años, identificado como Clément L., fue arrestado en Francia y está acusado de ser el presunto responsable de una serie de agresiones y de varios planes de secuestro dirigidos contra personas adineradas, entre ellas empresarios, un rapero y el futbolista Kylian Mbappé.

Según informó Le Parisien este miércoles, Clément L. fue imputado el 21 de agosto en Nanterre, en el departamento de Altos del Sena, por robo en banda organizada. El joven permanece en prisión y fue puesto en régimen de aislamiento, mientras que un supuesto cómplice fue puesto en libertad bajo control judicial.

Los hechos investigados habrían ocurrido o estado en preparación entre el 11 de abril y el 19 de agosto en Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt y Santenay. La investigación comenzó después de un intento de agresión contra un relojero en Neuilly-sur-Seine.

El 25 de abril, alrededor de las 9:00 horas, tres hombres que se hicieron pasar por repartidores acudieron al domicilio del relojero con una caja vacía. El comerciante sospechó que se trataba de una trampa y no abrió la puerta. Los tres huyeron y abandonaron la caja en el lugar.

Días después, el 4 de mayo, la tienda del mismo relojero fue asaltada en París. Dos hombres armados con pistolas irrumpieron en el establecimiento, empujaron al gerente y robaron 11 relojes de lujo valorados en 150.000 euros antes de escapar en una motocicleta. Uno de los sospechosos fue detenido aproximadamente media hora después en Asnières-sur-Seine, tras chocar contra un camión.

La Brigada de Represión del Bandidaje (BRB) de París asumió la investigación. Los agentes siguieron la pista del intento de agresión en Neuilly-sur-Seine y encontraron huellas dactilares en la caja abandonada. También identificaron el vehículo utilizado por los sospechosos, que circulaba por la circunvalación de París con matrículas falsas correspondientes a una matrícula real.

Una lista con 26 posibles objetivos

La investigación condujo hasta Clément L., quien ya se encontraba en prisión preventiva por otros hechos relacionados con violación y proxenetismo, además de otra causa por robo en banda organizada.

Desde su celda en el centro penitenciario de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, el joven habría dado órdenes a través de Snapchat utilizando el alias Lester Z.

Los funcionarios de la prisión le incautaron dos teléfonos móviles. De acuerdo con una fuente cercana al caso citada por Le Parisien, los investigadores encontraron en ellos 26 direcciones correspondientes a cantantes, futbolistas y comerciantes que tenían en común ser personas adineradas.

Entre los objetivos figuraban un mayorista chino del distrito XIX de París, joyeros y un mayorista de carne de origen turco en Val-d'Oise, descrito como millonario. Entre las personas que presuntamente pretendía atacar también estaban un rapero y Kylian Mbappé, según una fuente judicial citada por el periódico francés.

El 19 de agosto, los investigadores detuvieron a Clément L. a la salida del tribunal de Bobigny. El joven debía ser juzgado por la causa de proxenetismo, pero el proceso fue aplazado. Había sido puesto en libertad y sometido a control judicial.

Un segundo sospechoso fue detenido posteriormente. Los investigadores sospechan que era el propietario del vehículo utilizado para transportar a los autores del robo hasta Neuilly-sur-Seine. Durante los registros fueron encontrados bridas de plástico y cinco iPhone que todavía estaban siendo analizados.