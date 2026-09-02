GE Appliances invertirá $1.000 millones para crear el mayor centro de fabricación de electrodomésticos de EEUU

Publicado por Joaquín Núñez 2 de septiembre, 2026

GE Appliances anunció este miércoles una inversión de 1.000 millones de dólares en su complejo industrial Appliance Park, en Louisville, Kentucky. A través de un comunicado, la compañía señaló que la inversión tiene el objetivo de ampliar y modernizar su producción de electrodomésticos y convertir la instalación en el mayor centro de fabricación de electrodomésticos del país.

Uno de los puntos centrales del proyecto será el regreso a Estados Unidos de la producción de secadoras. que actualmente se realiza en México. La compañía destinará más de 400 millones de dólares para transformar el Edificio 5 de Appliance Park en una planta de producción de secadoras de alto volumen.

En total, el proyecto permitirá concentrar en Louisville una mayor parte de la fabricación de productos de lavandería de GE Appliances y mantener unos 4.700 empleos de manufactura en Appliance Park una vez completada la transformación.

"Estamos realizando importantes inversiones para seguir modernizando Appliance Park y llevar más producción a nuestra sede global en Louisville”, afirmó Kevin Nolan, presidente y director ejecutivo de GE Appliances.

"Unir la fabricación de nuestras lavadoras y lavavajillas nos brinda una ventaja competitiva real, con nuevas sinergias entre nuestros productos de limpieza y vínculos más estrechos entre las personas que los diseñan, desarrollan y fabrican. Esa combinación nos permite avanzar más rápido, acelerar la innovación y seguir fortaleciendo nuestro negocio de fabricación en Estados Unidos, líder en la industria", añadió.

El anuncio se enmarca en una tendencia de mayor inversión en manufactura dentro de Estados Unidos, a medida que las empresas buscan fortalecer sus cadenas de suministro y reducir su dependencia de la producción en el extranjero. Desde 2025, otras grandes compañías también han anunciado inversiones millonarias para ampliar su producción en el país, entre ellas Apple, Samsung y Toyota, entre otras.

En cuanto a GE Appliances, es uno de los principales fabricantes de electrodomésticos de Estados Unidos. La compañía, que tiene su sede global en Louisville, Kentucky, fabrica productos como heladeras, lavarropas, secadoras, cocinas y lavavajillas bajo marcas como GE, GE Profile, Café, Monogram y Hotpoint.