Trump plantea cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump"

El presidente Donald Trump planteó este miércoles la posibilidad de cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de "estrecho de Trump" en medio de la guerra en curso con Irán.

"Ahora que lo tenemos bajo el control de EE. UU., ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de ESTRECHO DE TRUMP??? Al igual que la propia América, ¡sería más 'caliente' que nunca!". publicó en Truth Social.

El estrecho de Ormuz es la vía navegable clave que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. Su nombre probablemente deriva del dios zoroástrico Ahura Mazda, que en su día fue ampliamente venerado en la región antes del auge del islam.

Trump se ha mostrado cada vez más dispuesto a cambiar el nombre de lugares geográficos emblemáticos como reprimenda simbólica a sus adversarios diplomáticos o militares. A principios de su mandato, rebautizó el Golfo de México como "Golfo de América" y, el mes pasado, cambió el nombre del lago Ontario por el de "lago América".

Pocos países han aceptado los cambios, que él promulgó mediante un decreto presidencial.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.





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