Venezuela: Chevron invertirá $7.000 millones para más que duplicar su producción de crudo en cinco años

Publicado por Carlos Dominguez 2 de septiembre, 2026

La petrolera Chevron anunció este miércoles un acuerdo con Venezuela para desarrollar dos nuevos campos en la Faja Petrolífera del Orinoco, con una inversión superior a los $7.000 millones en los próximos cinco años que permitirá más que duplicar su producción en el país hasta alcanzar unos 600.000 barriles diarios.

Presencia en el Orinoco con Petroindependencia

Según informó AFP, el acuerdo se enmarca en la empresaconjunta Petroindependencia, en la que Chevron posee una participación del 49%, y supone la ampliación de la presencia de la compañía en la región de crudo extrapesado del Orinoco, donde ya operaba, con la asignación de dos áreas adicionales que elevarán su capacidad productiva respecto a los cerca de 280.000 barriles diarios actuales.

El consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, destacó que la empresa lleva más de un siglo en Venezuela y que el país tiene un "profundo potencial de recursos" que puede traducirse en "décadas" de inversión adicional.

Chevron subraya que, con las nuevas condiciones fiscales, comerciales y jurídicas y la superficie adicional en el Orinoco, está reforzando una cartera que considera capaz de ofrecer un "crecimiento atractivo de petróleo a bajo coste", apoyar el suministro energético y generar "valor diferenciado a largo plazo". La compañía precisó que los costes totales de producción se mantendrían por debajo de los $20 por barril en estos proyectos.

Un movimiento en clave de seguridad energética de EEUU

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó el martes a Venezuela para ultimar un acuerdo que daría a Estados Unidos el control de aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras del país.

Según el comunicado de prensa de Chevron, Wirth elogió los esfuerzos de Wright por "fomentar las condiciones necesarias para una mayor inversión y crecimiento".

"El diálogo continuo entre el Gobierno y la industria es esencial para impulsar proyectos que respalden la seguridad energética, el crecimiento económico y la inversión sostenida", añadió.

El anuncio llega pocos días después de que el presidente Donald Trump presentara un macroacuerdo con las autoridades interinas del régimen venezolano que otorga a EEUU un control mayoritario sobre una parte significativa de las reservas probadas de crudo del país. El pacto se produce en un contexto de máxima presión sobre el chavismo, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.