US Open: Zverev sobrevive al diluvio y a Sonego

Publicado por Israel Duro 2 de septiembre, 2026

El primer cabeza de serie del US Open, Alexander Zverev, consiguió sobreponerse a los problemas causados por la lluvia durante la jornada y a un intenso Lorenzo Sonego, número 89 de la ATP, que llegó a poner al borde del KO al alemán en un encuentro de casi cinco horas. En el cuadro femenino, Elena Rybakina y Coco Gauff presentaron sus credenciales al título.

Zverev llegó a estar a solo dos puntos de la derrota ante el italiano, pero acabó prevaleciendo por 6-4, 3-6, 6-7 (7/9), 7-5 y 6-4 en un duelo de alto nivel que concluyó cerca de las dos de la madrugada del miércoles en Nueva York. Desde el australiano Lleyton Hewitt en 2003 en Wimbledon, ningún primer cabeza de serie se ha despedido en una ronda inicial de Grand Slam.

Zverev, primer favorito en Nueva York por la baja de Jannik Sinner, se asomó a esa indeseada lista por culpa de una noche de inspiración de Sonego, al que había batido en sus seis encuentros anteriores. Sin embargo, el alemán, finalmente campeón de Grand Slam con su triunfo en junio en Roland Garros, mostró una enorme fortaleza mental para no rendirse tras desperdiciar 17 de sus 22 pelotas de break.

"Estoy simplemente contento de ganar. Es todo", declaró con alivio el número dos mundial. Es el tipo de triunfo que necesito teniendo en cuenta mi gira de este verano", añadió sobre sus deficientes actuaciones en los torneos preparatorios.

A pesar de todas las dudas a su alrededor, Zverev permanece de momento como principal favorito a arrebatarle el trono de Nueva York al español Carlos Alcaraz.

Su víctima en la final de Roland Garros, el italiano Flavio Cobolli, también estuvo al borde de la eliminación en un triunfo ante el argentino Francisco Comesaña en el que tuvo que remontar dos sets en contra por primera vez en su carrera.

La lluvia lleva el caos a Flushing Meadows

Los juegos de Zverev y Cobolli estuvieron entre los disputados en las dos pistas con techo retráctil de Flushing Meadows. En el exterior, la lluvia provocó grandes retrasos y numerosas suspensiones de partidos que recargarán el programa del miércoles.

Tras una espera de cuatro horas, el argentino Francisco Cerúndolo salió a escena para lograr un convincente victoria por 6-4, 6-3 y 7-5 ante el austriaco Filip Misolic.

La española Paula Badosa se quedó con el triunfo en los dedos cuando los organizadores dieron por terminada la jornada al aire libre. La ex número dos mundial se disponía a servir para ganar a la australiana Daria Kasatkina con ventaja de 6-1 y 5-4. La nueva promesa española Rafael Jódar y el peruano Ignacio Buse ni siquiera llegaron a saltar a la cancha.

Cumpleaños feliz para Monfils

Al carismático Gaël Monfils, los organizadores le reservaron un lugar a cubierto y el showman francés respondió con una emocionante victoria el día de su 40 cumpleaños.

Monfils tumbó al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por 2-6, 6-1, 6-2 y 6-0 y aplazó su despedida de los torneos de Grand Slam, siendo además el tercer jugador de al menos 40 años en ganar un partido del cuadro principal del torneo neoyorquino.

Rybakina y Gauff presentan sus credenciales al título

En la rama femenina, la kazaja Elena Rybakina se deshizo de la promesa estadounidense Thea Frodin por 6-3 y 6-2. La número dos mundial no pareció limitada por la lesión de tobillo que la obligó a abandonar en los cuartos de final del WTA 1000 de Cincinnati en agosto.

En Flushing Meadows, Rybakina persigue no solo su primera corona del US Open sino también desbancar a Aryna Sabalenka del número uno mundial, para lo que debe avanzar hasta las semifinales.

La estrella loca, Coco Gauff, hizo disfrutar a su afición con un ilusionante triunfo ante la turca Zeynep Sonmez por 6-3 y 6-4.

Puesta de largo de Frodin, que actuó como doble de Serena Williams en 'King Richards'

El duelo atrajo también la atención por la puesta de largo de Frodin, que debutó en el circuito a sus 17 años. Cinco años atrás la californiana participó en la película King Richard, protagonizada por Will Smith, como doble de la actriz que interpretaba a una joven Serena Williams en algunas escenas de tenis.

La campeona de Roland Garros, la rusa Mirra Andreeva, tampoco pasó aprietos al vencer a la indonesia Janice Tjen por 6-2 y 6-2.