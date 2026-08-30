Suiza: al menos un muerto y cinco heridos en un tiroteo durante un rave en Aarau

Publicado por Carlos Dominguez 30 de agosto, 2026

Un tiroteo en la madrugada del domingo truncó la edición anual del Aarauer Rave, en el hipódromo de Schachen, al oeste de Aarau. La policía cantonal de Argovia habla, de momento, de un muerto y cinco heridos, algunos de gravedad. Los autores siguen sin identificar.

Disparos en medio de la gente

Según las primeras informaciones oficiales, los disparos se produjeron poco después de las 2:30 de la madrugada (hora local), al margen de la fiesta techno. La portavoz de la policía Vanessa Rumpold dijo al diario Blick que hubo "varios disparos en un grupo numeroso de personas". El motivo y las circunstancias exactas aún no se conocen.

El evento, anunciado como Aarau Rave VOL. 7, reunió a unos 3.500 asistentes entre las 3:00 pm del sábado y las 2:00 am del domingo. Según informó AFP, algunos testigos contaron que al principio tomaron los estallidos por fuegos artificiales. Otros hablaron de una ráfaga. Parte del público se refugió en un gimnasio cercano.

Cacería en carretera y helicóptero

La Kantonspolizei Aargau desplegó lo que describió como un operativo de gran escala. En X pidió a la población que se mantuviera alejada de Schachen. Un periodista de AFP vio agentes armados en la autopista hasta 18 millas del recinto. Medios locales citaron un helicóptero —en algunos reportes, un Super Puma del Ejército— además de ambulancias, bomberos y equipos médicos.

La piscina de Aarau permaneció cerrada por el operativo. La policía pidió a quien tuviera vídeos o fotos que los enviara a sus canales.

Aarau, capital del cantón de Argovia, queda al norte de Zúrich. Hasta que la investigación avance, las autoridades piden no acercarse a la zona y tratar como provisionales las cifras de víctimas.