Trump avanza con el muro fronterizo en Arizona pese a las objeciones de una tribu indígena

Publicado por Williams Perdomo 28 de agosto, 2026

La Administración Trump comenzó los trabajos para construir un nuevo tramo del muro fronterizo en el sur de Arizona, en una zona que atraviesa parte de la reserva de la Nación Tohono O’odham, cuyos miembros se oponen al proyecto.

Según Associated Press (AP), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sostiene que el área es una peligrosa ruta utilizada para el contrabando de drogas y que el muro permitirá cerrar una brecha de seguridad en la frontera. La tribu, sin embargo, acusa al Gobierno de ingresar sin autorización a sus tierras y advierte que la construcción afectará terrenos que considera sagrados.

La Nación Tohono O’odham informó que unos 20 agentes de CBP acompañaron a contratistas a terrenos tribales el martes para comenzar los trabajos. Videos grabados con drones y difundidos por funcionarios muestran unos 14 vehículos y una perforadora industrial en uno de los lugares.

Un juez federal permitió a principios de agosto que el Gobierno siguiera adelante con la construcción. El muro está previsto sobre una franja de 60 pies (18 metros) de ancho de propiedad federal conocida como Roosevelt Reservation, pero la tribu sostiene que los contratistas deben atravesar territorio tribal para acceder a los lugares donde se levantará la barrera.

El proyecto forma parte de un plan de aproximadamente 46.000 millones de dólares de la Administración Trump para ampliar la infraestructura fronteriza, que incluye muros de acero de 30 pies (9 metros), barreras para vehículos y tecnología destinada a frenar la inmigración ilegal y el contrabando.