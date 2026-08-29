Milo Yiannopoulos, el comentarista ligado a Kanye West y Tucker Carlson, es deportado por el ICE tras permanecer en EEUU casi 7 años con su visa vencida

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de agosto, 2026

El comentarista político británico Milo Yiannopoulos fue deportado el viernes hacia el Reino Unido, un día después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaran en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, en Kenner, Luisiana. Según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Yiannopoulos permaneció detenido en un centro de expulsión en Alexandria, Luisiana, antes de su salida definitiva del país.

De acuerdo con la agencia, Yiannopoulos ingresó legalmente a Estados Unidos por Nueva York en mayo de 2019, pero se quedó en el país mucho más allá del tiempo autorizado por su visa. Un juez de inmigración le había dictado una orden final de deportación el pasado 22 de julio, luego de que el comentarista no se presentara a su audiencia migratoria. "Eligió quedarse más tiempo del permitido, violando las leyes de nuestra nación", señaló el DHS en un comunicado.

La detención se produjo mientras Yiannopoulos se encontraba en Luisiana coincidiendo con un concierto de Kanye West en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. El comentarista mantuvo durante años una relación profesional cercana con el rapero, desempeñándose como su jefe de gabinete durante casi dos años y luego como director de operaciones políticas en su campaña presidencial YE24, antes de separarse de su equipo en 2024.

El caso resulta especialmente llamativo porque Yiannopoulos ha sido, durante años, uno de los defensores más vocales del endurecimiento migratorio que ahora terminó afectándolo directamente. En junio de 2025 había escrito en redes sociales que "California necesita puntos de control del ICE en las entradas de los supermercados, gasolineras, centros comerciales, intersecciones y edificios gubernamentales, con deportación en el acto para cualquiera que no pueda probar que está legalmente en EEUU".

El DHS aprovechó el caso para reforzar su mensaje hacia otros inmigrantes en situación irregular, instándolos a utilizar la aplicación CBP Home para gestionar salidas voluntarias del país a cambio de asistencia financiera y pasajes de avión. "Estar en detención es una elección", remarcó la agencia, advirtiendo que quienes no se acojan a este mecanismo "serán arrestados y deportados sin posibilidad de regresar".

Yiannopoulos alcanzó notoriedad como editor de Breitbart News y como una de las figuras más polémicas de la llamada derecha alternativa, con discursos que en su momento desataron protestas en universidades como UC Berkeley. Más recientemente, se convirtió en invitado habitual del programa de Tucker Carlson, donde en diciembre de 2025 protagonizó una extensa entrevista sobre su identidad sexual, en la que se autodefinió como "ex-gay" y calificó de "gran arrepentimiento de su vida" haber "normalizado la homosexualidad dentro del Partido Republicano".