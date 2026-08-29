El histórico acuerdo petrolero de Trump con Venezuela reordena el panorama energético mundial y pone en alerta a la OPEP y a Canadá

Plataformas petrolíferas en Cabimas, al sur del lago de Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela. MARYORIN MÉNDEZ / AFP.

Publicado por Misty Severi John Solomon 29 de agosto, 2026

El histórico acuerdo del presidente Donald Trump para asegurarse los derechos sobre 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano no solo duplica las reservas energéticas de Estados Unidos, sino que también ejerce presión sobre la OPEP y Canadá en la carrera por la supremacía energética.

Trump anunció el acuerdo el viernes por la noche, afirmando que no supondría ningún coste para los contribuyentes estadounidenses, y los expertos predijeron de inmediato que esta medida reequilibraría sustancialmente el panorama energético mundial a favor de Estados Unidos.

"Lo que creo que se está viendo es, realmente, una visión a largo plazo de cómo nuestro país, los Estados Unidos de América, quiere ser líder en los mercados petroleros: el dominio energético estadounidense. Y esto significa salir de este cártel de la OPEP. Significa intentar liberar al mundo de la locura de Oriente Medio", afirmó Sam Romain, presidente de Americans for Energy Dominance.

Romain señaló que el anuncio de Trump también puso de manifiesto lo absurdo de una reciente amenaza de Canadá de dejar de enviar petróleo crudo a Estados Unidos a raíz de una disputa comercial.

"Así es como funciona este comercio con Canadá: no tienen capacidad de refino. No tienen una reserva estratégica de petróleo", señaló. "Extraen del suelo un crudo muy espeso y pesado, y nosotros, en Estados Unidos, tenemos un crudo muy ligero, por lo que tenemos que mezclarlos".

"Así que envían 4 millones de barriles al día, pero lo que reciben a cambio es gasolina. Por lo tanto, si quieren cerrar el oleoducto de crudo, adelante, que lo hagan. Pero no van a recibir gasolina, por lo que es un tigre de papel,", añadió.

Trump afirmó que el acuerdo, que será supervisado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, garantiza el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas de petróleo en Venezuela.

"Esta transacción histórica duplica con creces las reservas petrolíferas estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo, al tiempo que contribuye a que Venezuela siga avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad", publicó Trump en Truth Social.

"Esta transacción reforzará en gran medida la ya creciente relación entre Venezuela y Estados Unidos", continuó. "Gracias por vuestra atención a este asunto sin precedentes."

Misty Severi es periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más información.





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