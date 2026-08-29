Las hispanas ganan peso económico en el país: son 34 millones y sostienen un mercado de $2,8 billones

Publicado por Williams Perdomo 29 de agosto, 2026

Las mujeres hispanas están adquiriendo un peso cada vez más relevante en la economía del país, tanto por su tamaño como por su capacidad de generar riqueza, crear negocios e influir en las decisiones de consumo de sus hogares y comunidades, según el informe Data Beyond Demographics: U.S. Latinas’ Economic Power, Influence, and Growth, elaborado por el Latino Donor Collaborative (LDC) en colaboración con Kantar.

El estudio señala que hay 34 millones de hispanas en Estados Unidos, lo que equivale a una de cada cinco mujeres del país y a una de cada cuatro mujeres jóvenes.

El informe analiza a esta población más allá de las cifras demográficas y la presenta como un grupo con un papel significativo en la economía estadounidense. En particular, estudia su participación como creadoras de patrimonio, propietarias de negocios, responsables de decisiones financieras y consumidoras con capacidad para influir en otras personas.

Uno de los datos destacados es que las latinas controlan el gasto de sus hogares y forman parte de una economía de consumo hispana valorada en $2,8 billones.

El informe también señala que su influencia trasciende sus propios hogares. El 74% de las latinas consulta o es consultada por familiares y amigos sobre marcas y productos, lo que, según el estudio, las convierte en fuentes de recomendación dentro de sus redes.

En materia financiera, el 86% afirma tener responsabilidad total o compartida sobre las decisiones financieras de su hogar, mientras que el 61% cuenta con múltiples fuentes de ingresos.