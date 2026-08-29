Sube a 675 el balance provisional de muertos por el alud en Nepal

Publicado por AFP 29 de agosto, 2026

El balance oficial y provisional de muertos en Nepal por el alud del miércoles subió a 675, según un nuevo balance facilitado este sábado por la autoridad de gestión de desastres.

El balance anterior, del lado nepalí, era de 633 fallecidos. En la vecina China, las autoridades dieron cuenta por el momento de siete muertos en la región del Tíbet, con lo que el total sumando ambos países es de 682 muertos.

Cerca de 3.000 personas están desaparecidas en los dos países, de las cuales al menos 2.426 en Nepal.