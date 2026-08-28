Una juez se niega a suspender la nueva orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

Publicado por Just The News 28 de agosto, 2026

Una juez federal se negó el viernes a bloquear la orden de Donald Trump revisada sobre la ciudadanía por nacimiento, después de que el Tribunal Supremo anulara su primer plan.

Trump ordenó inicialmente a las agencias federales que interpretaran la 14.ª Enmienda en el sentido de que no concedía la ciudadanía a los hijos de inmigrantes ilegales, pero el Tribunal Supremo anuló esa orden, lo que le llevó a emitir una directiva revisada.

La jueza federal de distrito Deborah Boardman había dictado previamente una suspensión de la primera orden de Trump, pero no lo hizo con respecto a la versión revisada, según informó Reuters .

No obstante, la jueza nombrada por Biden se mostró escéptica respecto a la constitucionalidad de la orden.

Trump firmó la orden revisada a principios de este mes, con el objetivo de ampliar la lista de niños que no tendrían derecho a la ciudadanía por nacimiento.

"Tuvimos una decisión muy desafortunada en el Tribunal Supremo en relación con la ciudadanía por nacimiento", afirmó Trump en ese momento. "Estuvo reñido, pero fue una decisión muy, muy desafortunada. Así que estamos haciendo ajustes porque es muy injusto".

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguele en X.

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