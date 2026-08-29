El operador del teleprompter de Trump deberá pagar casi $173.000 por hacer apuestas sobre los discursos del presidente

Publicado por Williams Perdomo 29 de agosto, 2026

Gabriel Pérez, quien trabajaba como operador del teleprompter de la Casa Blanca, deberá pagar casi $173.000 por utilizar información no pública sobre los discursos del presidente Donald Trump para realizar apuestas en contratos de eventos de la plataforma de predicciones Kalshi.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) informó que Pérez deberá devolver $107.539,02 obtenidos de sus operaciones y pagar una multa civil de $65.000. Además, acordó no volver a infringir la Ley de Intercambio de Materias Primas ni las regulaciones de la CFTC y recibió una prohibición de operar durante tres años.

Según la orden de la CFTC, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, mientras trabajaba para la Casa Blanca, Pérez negoció contratos conocidos como “presidential mention markets”, que reflejan si determinadas palabras o frases serán utilizadas por el presidente durante sus discursos.