La FCC deroga una norma vigente desde hace 22 años que limitaba la propiedad de las cadenas de televisión

Publicado por Kevin Killough - Just The News 6 de agosto, 2026

La Comisión Federal de Comunicaciones votó el jueves a favor de eliminar una norma de 22 años de antigüedad que prohibía a las empresas ser propietarias de cadenas que alcanzaran más del 39 % combinado de la audiencia televisiva de EEUU.

En virtud de lasnuevas normas aprobadas por la FCC, los límites a la propiedad se determinarán mediante una evaluación caso por caso.

El límite del 39 % se implantó en 2004, cuando el Congreso elevó el límite anterior del 35 % que se había aprobado en la década de los noventa. La norma se mantuvo sin cambios durante más de dos décadas, según informó NBC News.

En un artículo de opinión publicado en Breitbart el mes pasado, el presidente de la FCC, Brendan Carr, calificó los límites de "política obsoleta" que impedía a las emisoras locales competir en igualdad de condiciones con las cadenas nacionales.

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