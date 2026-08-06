El Real Madrid renueva a Vinícius Jr y pone fin a todas las especulaciones sobre su futuro

Publicado por Alejandro Baños 6 de agosto, 2026

Golpe sobre la mesa del Real Madrid. El mismo día que anunció la incorporación de Yan Diomandé —el fichaje más caro de su historia—, el equipo más laureado de Europa confirmó la renovación de Vinícius Junior, una de las estrellas de la plantilla, poniendo fin a todas las especulaciones que giraban en torno al futuro del futbolista brasileño.

Vinícius, de 26 años, continuará ligado al Real Madrid hasta el el 30 de junio de 2032.

"El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032", informó el Real Madrid a través de un comunicado.

El futbolista brasileño aterrizó en el Real Madrid en 2018, cuando apenas tenía 18 años. En estas ocho temporadas que lleva vistiendo su camiseta, Vinícius ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos, incluidas dos UEFA Champions League.

Desde hace unos meses, sabiendo que su contrato expiraba el próximo año, los rumores en torno al futuro del futbolista brasileño no cesaban. Mientras unos decían que renovaría, otros apuntaban a que dejaría el club y emprendería una nueva aventura profesional. Fue vinculado a equipos como el Arsenal FC e, incluso, al máximo rival del Real Madrid, el FC Barcelona.

Su continuidad implica que continuará siendo uno de los referentes dentro de la plantilla dirigida por Jose Mourinho, igual que otros jugadores como el francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham, el uruguayo Fede Valverde o el belga Thibaut Courtois.

En cuanto a las nuevas incorporaciones en esta ventana de fichajes, además de Diomandé han llegado al Real Madrid el portugués Bernardo Silva, el francés Ibrahima Konaté, los españoles Marc Cucurella y Carlos Espí y el neerlandés Denzel Dumfries.