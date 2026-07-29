Actuación de BTS en el descanso de la final del Mundial 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 29 de julio, 2026

El grupo musical surcoreano BTS anunció que no presentará su música para la próxima gala de los Premios Grammy, después de que la organización que los otorga, la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias, tomase la decisión de incorporar la categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática en la lista de galardones.

Las previsiones apuntaban a que la boy band asiática compitiese en varias de las categorías con su álbum de estudio ARIRANG, que se ha convertido en un éxito en ventas este año.

"Este año hemos decidido no presentarnos a los Grammy", dijeron cada uno de los integrantes de BTS en sus perfiles de Instagram, según reportó AFP. "Esperamos que la música se escuche y se ame por lo que es, en lugar de definirse por región o idioma".

Por su parte, la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias defendió su postura, señalando que esta nueva categoría pretende honrar "la excelencia artística en interpretaciones de música pop asiática que se originen en mercados asiáticos o sean ampliamente reconocidas en ellos, incluyendo, entre otros, el K-pop, el J-pop y el C-pop".

BTS surgió en 2013, año en el que debutaron profesionalmente. Está compuesto por siete integrantes: RM (líder y rapero), Jin (vocalista), SUGA (rapero y productor), J-hope (rapero y bailarín), Jimin (vocalista y bailarín), V (vocalista) y Jung Hook (vocalista y bailarín).

En estos momentos BTS se encuentra realizando su gira mundial ARIRANG, habiendo actuado ya en ciudades estadounidenses como Tampa (Florida), El Paso (Texas) y Las Vegas (Nevada). A partir del 1 de agosto ofrecerá conciertos en East Rutherford (Nueva Jersey), Foxborough (Massachusetts), Baltimore (Maryland), Arlington (Texas), Chicago (Illinois) y Los Angeles (California).

También actuó en el descanso de la final del Mundial 2026.