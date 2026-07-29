Rusia busca a Pavel Durov, fundador de Telegram, por "complicidad en terrorismo"

Publicado por Alejandro Baños 29 de julio, 2026

Rusia emitió una orden internacional de busca y captura contra Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de la plataforma de mensajería Telegram, tras ser acusado de "complicidad en terrorismo".

"Se ha emitido una orden de búsqueda internacional contra el director ejecutivo de Telegram, P. Durov", indicó el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso en un comunicado al que tuvo acceso AFP.

Durov, empresario nacido en Rusia, se encuentra residiendo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) en estos momentos.

Concretamente, el Kremlin acusa a Durov de no eliminar un popular bot —conocido como Leo Match— en Telegram que supuestamente es usado por los servicios de inteligencia ucranianos para manipular a ciudadanos rusos e involucrarlos "en actividades terroristas y de sabotaje".

Según el FSB, 46 ciudadanos rusos —menores incluidos— fueron detenidos en los últimos 12 meses por interactuar con Leo Match. Las autoridades rusas afirman que los detenidos fueron chantajeados por agentes de inteligencia ucranianos que se hacían pasar por chicas jóvenes en Telegram para que cometiesen acciones contra miembros miembros de las fuerzas de seguridad y contra infraestructuras energéticas y de transporte rusas.

Durov ya estuvo detenido

El fundador de Telegram fue detenido en 2024 en un aeropuerto de París, cuando las autoridades francesas comenzaron a investigarlo por 12 delitos diferentes relacionados con pornografía infantil, narcotráfico o crimen organizado, entre otros.

Durov depositó una fianza de más de cinco millones de dólares para quedar en libertad, aunque estuvo durante un tiempo bajo vigilancia judicial.