Tulsi Gabbard desclasifica los documentos sobre el rol de Anthony Fauci en la investigación del origen del covid-19

Publicado por Carlos Dominguez 19 de junio, 2026

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, utilizó una de sus últimas acciones oficiales antes de dejar el cargo para desclasificar y publicar documentos que detallan el involucramiento del Dr. Anthony Fauci en las discusiones internas de la comunidad de inteligencia estadounidense sobre los orígenes de la pandemia de covid.

Según informó Fox News, los materiales, difundidos la noche del jueves, incluyen correos electrónicos y comunicaciones que ya eran parcialmente conocidos, pero también algunos elementos que no habían sido reportados públicamente. De acuerdo con la Oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional (ODNI), los documentos buscan arrojar luz sobre cómo Fauci habría participado en las evaluaciones de inteligencia respecto al posible origen del virus en un laboratorio de Wuhan, China.

Intercambios internos revelan un debate sobre el posible rol de Fauci

Entre los materiales desclasificados destacan intercambios en los que funcionarios de inteligencia evaluaron si incluir a Fauci como revisor externo del estudio sobre los orígenes del covid-19. Según Fox, algunos advirtieron que su participación podría generar percepciones de conflicto de intereses.

En otro correo, se discute si seguir las recomendaciones de Anthony Fauci sobre expertos a entrevistar para el estudio sobre los orígenes del covid. "Para aquellos que no me conocen, soy el [REDACTADO] y, como tal, estoy al frente del estudio de 90 días ordenado por el presidente sobre el origen del covid en la comunidad de inteligencia", escribió un funcionario en un correo electrónico. "Según lo siguiente, el Dr. Fauci recomendó que la comunidad de inteligencia (IC) se pusiera en contacto con las siguientes personas, que fueron coautores del documento adjunto, como parte del estudio".

Otro funcionario de inteligencia planteó dudas sobre si era apropiado que la comunidad de inteligencia siguiera las recomendaciones de Fauci, considerado por algunos como un "creador de políticas", en un análisis interno.

Sin embargo, un oficial de inteligencia defendió que, en este caso específico, Fauci no debía ser visto como un creador de políticas, sino como un experto en la materia con profundo conocimiento sobre investigaciones históricas y actuales de coronavirus. "En este caso particular, dada la trayectoria del Dr. Fauci, definitivamente queremos seguir sus sugerencias de contacto", escribieron.

Los documentos exponen el rol de Fauci en las evaluaciones de inteligencia

Gabbard ha presentado estos documentos como una ventana al modo en que la comunidad de inteligencia incorporó información proporcionada por Fauci y otros funcionarios durante la investigación sobre los orígenes de la pandemia.

En un comunicado de la ODNI que acompañó la desclasificación se afirma que "Fauci colaboró con dirigentes politizados de carrera en la comunidad de inteligencia (IC) para suprimir la verdad sobre sus acciones, el posible origen del virus en un laboratorio y su rol en la dirección de la financiación estadounidense para esta investigación peligrosa que causó un daño incalculable y numerosas muertes".

Los documentos, según la agencia, revelarían "el rol directo de Fauci en la influencia y manipulación de las evaluaciones de la comunidad de inteligencia sobre el covid-19, y cómo Fauci mintió al Congreso en 2024, cuando bajo juramento negó tener conocimiento o haber participado en discusiones con funcionarios de inteligencia sobre investigaciones virales".