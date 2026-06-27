El DOJ publicó un informe sobre la libertad religiosa, con recomendaciones para futuras medidas de protección

Publicado por Amanda Head - Just The News 27 de junio, 2026

La Comisión de Libertad Religiosa del presidente Donald Trump presentó el jueves su informe final, en el que se esbozan recomendaciones para hacer frente a lo que describió como amenazas crecientes a las libertades religiosas de los estadounidenses.

La comisión, creada por Trump en mayo de 2025, y presidida por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, con Ben Carson como vicepresidente, basó sus conclusiones en siete audiencias en las que se recabaron los testimonios de más de 100 testigos de diversas confesiones y procedencias que denunciaron haber sufrido persecución por sus creencias.

Los testigos describieron incidentes que incluían acoso escolar por la fe cristiana, presiones a los niños en relación con la identidad de género, pérdidas de empleo para profesionales sanitarios y miembros del ejército por oponerse a las vacunas, y discriminación antisemita en los campus universitarios.

El informe destaca casos como el de un miembro de los Navy SEAL que perdió su pensión, una profesora a la que se le ordenó retirar una cruz de su escritorio, y a unos estudiantes judíos se les prohibió el acceso a espacios públicos, argumentando que los funcionarios públicos y los empleadores suelen recurrir a tácticas intimidatorias para reprimir la expresión religiosa a pesar de las protecciones legales.

Entre sus 12 recomendaciones, la comisión instó al Departamento de Justicia a aclarar la Cláusula de Establecimiento, a la creación de carteles de «Conoce tus derechos» y líneas directas para denunciar violaciones de la libertad religiosa, el nombramiento de jueces dispuestos a fallar sobre el fondo de dichos casos y la derogación de la Enmienda Johnson.

La comisión también instó a una aplicación más firme de la ley contra el antisemitismo, a la protección frente a los litigios gubernamentales dirigidos contra el ejercicio religioso, a la mejora de las adaptaciones en el ámbito militar, al restablecimiento de las prestaciones para los miembros del ejército afectados por la obligatoriedad de la vacunación y a la creación de premios para honrar a los defensores de la libertad religiosa.

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