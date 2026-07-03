El DOJ presenta los resultados de un amplio operativo federal contra el crimen en Chicago

Publicado por Joaquín Núñez 2 de julio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció que 179 personas fueron imputadas en 140 causas federales en Chicago, como parte de la Operación Nuevo Amanecer (New Dawn, en inglés). Se trata de un operativo contra el crimen violento desarrollado durante los últimos dos meses, con colaboración de agencias federales y estatales.

La Operación Nuevo Amanecer fue lanzada por la Administración Trump el 1 de mayo de este año. La iniciativa busca coordinar el trabajo de múltiples agencias federales y fuerzas policiales bajo una estrategia conjunta, con el objetivo de identificar a los principales responsables de delitos violentos y desmantelar organizaciones criminales en el área de Chicago.

Según el DOJ, entre los 179 acusados, 117 enfrentan cargos por delitos relacionados con armas de fuego, 64 por narcotráfico, 11 por explotación sexual infantil, ocho por robo, siete por fraude, cuatro por lavado de dinero y dos por secuestro, entre otros delitos federales.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron más de 48 kilogramos de fentanilo, casi 12 kilogramos de cocaína, más de 17 kilogramos de metanfetamina, más de siete kilogramos de heroína, más de 20 kilogramos de crack, más de 23 kilogramos de marihuana, 74 armas de fuego, aproximadamente 815.000 dólares en efectivo, joyas y cuatro vehículos.

"En mi opinión, para combatir la violencia, las fuerzas del orden federales deben actuar a la misma velocidad que la violencia. El notable éxito de la Operación Nuevo Amanecer demuestra de manera contundente ese punto. El aparato federal contra la violencia de Chicago se unió bajo una sola bandera —la bandera de los Estados Unidos y no el escudo, la placa, la pancarta o el logotipo de ninguna agencia— para hacer sentir su presencia en las calles de Chicago y dejar claro que son una fuerza a tener en cuenta en la lucha contra la violencia", expresó al respecto Andrew Boutros, fiscal federal del Distrito Norte de Illinois.

"Durante la Operación Nuevo Amanecer, las fuerzas de seguridad federales llevaron a cabo intervenciones rápidas, específicas y oportunas que detuvieron la violencia en tiempo real. Nuestro objetivo como fuerzas de seguridad era único: hacer frente al flagelo de la violencia que ha azotado a esta increíble ciudad estadounidense durante demasiado tiempo", añadió.

La investigación y los operativos contaron con la participación de diversas agencias federales y locales. Entre ellas están la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y otras agencias federales, además del Departamento de Policía de Chicago (CPD).