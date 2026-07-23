Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años: la histórica medida busca frenar el impacto de las pantallas en la salud mental

Un celular con aplicaciones de redes sociales, como TikTok, Instagram, X y Snapchat, entre otras (Archivo) NurPhoto via AFP

Publicado por Diane Hernández 23 de julio, 2026

Francia dará un paso sin precedentes en Europa para limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. A partir del 1 de septiembre de 2026, los menores de 15 años no podrán crear ni mantener cuentas en estas plataformas, una medida que convierte al país en el primero de la Unión Europea en establecer una prohibición de este alcance.

La normativa obligará a empresas como Meta, TikTok, Snapchat y otras plataformas a implementar sistemas de verificación de edad aprobados por el regulador francés de protección de datos. Además, dispondrán de un plazo de cuatro meses para cerrar las cuentas ya existentes pertenecientes a menores de esa edad.

El presidente francés, Emmanuel Macron, impulsó la iniciativa con el objetivo de que la regulación entre en vigor coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar, en un contexto de creciente preocupación por el impacto del entorno digital sobre el desarrollo de niños y adolescentes.

Una respuesta al deterioro de la salud mental juvenil

La nueva legislación responde a un amplio consenso entre especialistas que alertan sobre las consecuencias del uso intensivo de redes sociales durante las etapas más sensibles del neurodesarrollo.

Diversos informes científicos citados por expertos franceses relacionan la exposición temprana a estas plataformas con problemas de autoestima, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, autolesiones, consumo de drogas, conductas suicidas y ciberacoso, además de una creciente dependencia de la validación social a través de los "me gusta".

Estudios vinculan el uso temprano de redes con menor rendimiento cognitivo

La preocupación no se limita a la salud mental.

Un estudio publicado en 2025 en el Journal of the American Medical Association (JAMA), que analizó a más de 6.500 niños en Estados Unidos, concluyó que quienes comenzaron a utilizar redes sociales antes de los 13 años obtuvieron peores resultados en pruebas de memoria, lectura y lenguaje que aquellos que apenas las utilizaban, incluso cuando el tiempo de exposición era de apenas una hora diaria.

Por su parte, la psiquiatra Geraldine Peronace, especialista en adicciones, afirmó que el uso excesivo de pantallas mantiene una relación directa con el aumento de trastornos mentales entre menores.

La médica alertó además sobre riesgos como el acoso sexual en línea, el bullying digital, la búsqueda constante de aprobación mediante los "likes" y la exposición a contenidos perjudiciales, factores que pueden agravar cuadros de ansiedad y depresión.

El fenómeno de las apuestas y las nuevas adicciones digitales Los especialistas advierten que las redes sociales también funcionan como puerta de entrada a otros problemas asociados al mundo digital.

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​El psiquiatra Federico Pavlovsky destacó que distintas encuestas muestran que entre el 20% y el 30% de los escolares participan en apuestas deportivas en línea, una conducta que puede evolucionar hacia una adicción con consecuencias económicas, familiares y psicológicas.

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​El experto recomendó a los padres conversar abiertamente sobre estos riesgos, supervisar el uso del teléfono móvil y acudir a profesionales de la salud mental ante cambios de comportamiento, aislamiento o problemas relacionados con el dinero.

Francia se suma a una tendencia internacional

Aunque Francia será el primer país de la Unión Europea en aplicar una prohibición de este tipo, no es el único que ha endurecido su postura frente al acceso de menores a las redes sociales.

Australia fue pionera al aprobar una legislación similar para menores de 16 años, mientras que España, Dinamarca, Grecia, Malasia, Rumanía y otros países estudian o impulsan restricciones más severas para proteger a niños y adolescentes de los efectos del entorno digital.

En España, por ejemplo, el Gobierno ha manifestado su intención de elevar la edad mínima para acceder a las redes sociales hasta los 16 años, una propuesta que forma parte del debate europeo sobre la protección de los menores en internet.