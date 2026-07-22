Victoria de Trump en Arizona: el representante Andy Biggs y otros candidatos respaldados por el presidente arrasan en las primarias republicanas del estado

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de julio, 2026

El representante republicano Andy Biggs obtuvo este martes la nominación del Partido Republicano para la gobernación de Arizona tras derrotar al también congresista David Schweikert, preparando así un enfrentamiento de alto perfil en las elecciones generales contra la gobernadora demócrata Katie Hobbs en uno de los estados bisagra más competitivos del país. Biggs, expresidente del conservador House Freedom Caucus y candidato respaldado por el presidente Donald Trump, ganó las primarias republicanas con más del 65 % de los votos.

El congresista por Arizona, quien ha representado durante cinco mandatos a un distrito ubicado en las afueras de Phoenix, destacó a lo largo de su campaña el respaldo de Trump y centró su mensaje en la seguridad fronteriza, la reducción de impuestos y otras prioridades conservadoras. “No voy a criticar a los republicanos, y tenemos mucha gente con puntos de vista muy diversos. Los republicanos ganarán mirando hacia adelante y teniendo una visión para el estado”, afirmó Biggs durante una reciente entrevista con USA Today.

Por su parte, Hobbs, quien ganó la gobernación en 2022 por un margen inferior a un punto porcentual, no enfrentó oposición en las primarias demócratas. Varios analistas prevén que la contienda de noviembre será una de las más observadas del país.

Victoria de los candidatos de Trump en otras primarias republicanas del estado

Además de Biggs, el ex sheriff del condado de Pinal, Mark Lamb, ganó la nominación republicana para el quinto distrito congresional de Arizona pese a enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada, las cuales ha negado en reiteradas ocasiones. Lamb derrotó al empresario Daniel Keenan, quien invirtió más de 1,5 millones de dólares de su propio dinero en la campaña. La victoria lo posiciona para suceder a Biggs en ese distrito de fuerte tendencia republicana en el caso de resultar finalmente elegido en noviembre.

Por otra parte, en el primer distrito congresional de Arizona, el exfutbolista de los Arizona Cardinals Jay Feely también obtuvo la nominación republicana tras imponerse al exrepresentante estatal Joseph Chaplik. Feely basó gran parte de su campaña en el respaldo de Trump y ahora competirá en uno de los distritos de la Cámara de Representantes más disputados del país, donde los demócratas aspiran a arrebatar el escaño en noviembre.

De igual forma, el representante republicano Juan Ciscomani aseguró sin oposición la nominación de su partido en busca de un tercer mandato representando al distrito congresional del sureste de Arizona. Ciscomani, quien también fue respaldado por Trump, defenderá uno de los escaños más competitivos de la Cámara, un distrito que apoyó por un estrecho margen al mandatario republicano en las elecciones presidenciales de 2024, después de haber respaldado a Biden por una diferencia igualmente reducida cuatro años antes.