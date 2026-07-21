España le arrebata a Argentina el número uno del ranking FIFA

Los jugadores de España celebran la victoria en el Mundial 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 21 de julio, 2026

Su incontestable triunfo en el Mundial 2026 la ha catapultado hasta lo más alto. España volvió a recuperar el estatus de mejor combinado nacional del planeta destronando a Argentina, a la que venció (1-0) en una final disputada el pasado domingo en el NYNJ Stadium.

El gol anotado por el delantero Ferrán Torres en la prórroga sirvió para que la Roja bordase su segunda estrella en su escudo, tras la lograda hace 16 años en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Según detalló la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en su página web, el conjunto español se situó en la primera posición del ranking con 1995.88 puntos, mientras que la Albiceleste descendió al segundo puesto con 1970.37.

La última vez que España figuraba en lo más alto de la clasificación fue en abril.

El podio del ranking FIFA lo completa Francia (1948.97), que cerró su participación en el Mundial 2026 en cuarta posición tras perder frente a Inglaterra en el encuentro por el tercer y cuarto puesto del torneo.

Por su parte, los Three Lions se mantiene como la cuarta mejor selección (1922.83).

El Mundial 2026 sirvió de trampolín para las dos selecciones revelaciones del torneo: Noruega escaló 12 puestos (hasta el 19º, con 1651.29 puntos) y Suiza, cinco (hasta el 14º, con 1710.88).

Estados Unidos mejoró su ranking, ascendiendo hasta el puesto 16º (1690.33).

Ranking FIFA: top ten