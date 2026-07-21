Donald Trump responde con claridad a Mamdani: Netanyahu no será arrestado en Estados Unidos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de julio, 2026

El presidente Donald Trump despejó este lunes cualquier duda sobre el futuro del primer ministro israelí en suelo estadounidense: Benjamin Netanyahu no enfrentará ningún tipo de detención o arresto cuando visite el país en el marco de la Asamblea General de la ONU, pese a la amenaza lanzada días atrás por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El presidente acudió a Truth Social, donde defendió al líder israelí en momentos en que Netanyahu enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por, según el organismo, presuntos crímenes de guerra en Gaza. Sin embargo, Trump no dudó en respaldar a Netanyahu, afirmando que el líder israelí combate a un régimen iraní responsable de la muerte de decenas de miles de manifestantes y de casi medio siglo de ataques contra soldados estadounidenses.

“Benjamin Netanyahu no será arrestado, bajo ninguna circunstancia, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América”, escribió Trump. “Está luchando contra la República Islámica de Irán, que recientemente asesinó a 52.000 manifestantes inocentes y ha pasado los últimos 47 años matando a soldados estadounidenses y a otras personas. Los únicos que deberían ser arrestados son quienes llevaron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes, algo que los presidentes anteriores debieron haber resuelto hace años”.

La polémica se desató después de que Mamdani, alcalde socialista y crítico frontal del gobierno israelí y la Administración Trump, admitiera que su oficina analizaba si Nueva York tenía margen legal para detener a Netanyahu si este pisaba la ciudad, algo que el propio alcalde había prometido durante su campaña electoral. El primer ministro israelí tiene previsto asistir en septiembre a la Asamblea General de la ONU, sede habitual de tensiones diplomáticas de este tipo.

En declaraciones a medios estadounidenses, Mamdani calificó a Netanyahu como un "criminal de guerra" que, a su juicio, "pertenece a La Haya". El alcalde matizó, sin embargo, que cualquier decisión respetaría el marco legal vigente en la ciudad, y aprovechó para extender la lógica a otros líderes con órdenes internacionales pendientes, mencionando explícitamente al presidente ruso, Vladímir Putin.

La ofensiva de Mamdani no cayó bien entre sectores judíos de Nueva York ni entre demócratas moderados. Voces del propio partido calificaron de preocupante que un alcalde plantee usar la policía local contra un jefe de Estado extranjero por motivos políticos, una práctica que asociaron más con regímenes autoritarios que con una democracia consolidada.

“La idea de que un ejecutivo intente ordenar a una agencia policial bajo su jurisdicción que arreste a sus oponentes políticos es propia de un país tercermundista”, dijo al Wall Street Journal David Greenfield, exconcejal demócrata y director ejecutivo de Met Council, organización judía sin fines de lucro. “Eso no es lo que hacemos en una democracia”.

Desde Jerusalén, la oficina de Netanyahu respondió a Mamdani, acusando al alcalde neoyorquino de usar el tribunal de La Haya como cortina de humo para tapar los problemas de gestión de su propia alcaldía.

El respaldo de Trump se produce, además, en momentos en que Washington no reconoce la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses ni aliados como Israel. A eso se suma una ley federal de 2002 que impide expresamente a cuerpos policiales locales, incluida la Policía de Nueva York, colaborar con los procesos de ese tribunal —un obstáculo legal que, según los especialistas, dejaría cualquier intento de arresto por parte de Mamdani con muy pocas chances de prosperar.

La relación entre Trump y Netanyahu tampoco ha estado exenta de fricciones recientemente, especialmente en el marco de la guerra con Irán, donde el mandatario estadounidense mostró en privado cierto desgaste ante la insistencia israelí en intensificar la ofensiva militar. Pese a ello, el respaldo público de este lunes no dejó lugar a ambigüedades.