El Departamento de Estado emite una alerta de seguridad a los ciudadanos estadounidenses que residen o viajan en el extranjero ante la escalada de tensiones en Oriente Medio

Publicado por Carlos Dominguez 20 de julio, 2026

El Departamento de Estado emitió este sábado una advertencia urgente dirigida a los estadounidenses que residen o viajan en el extranjero, especialmente en la región de Oriente Medio, ante el aumento de amenazas contra instalaciones diplomáticas y otros intereses norteamericanos.

"Debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo y con riesgo de escaladas imprevisibles", señaló el comunicado oficial.

Un día antes, el Mando Central de EEUU (Centcom) confirmó que dos militares estadounidenses murieron en Jordania, mientras repelían un ataque con misiles balísticos y drones iraníes. Además, se informó de que un tercer militar se encontraba desaparecido. Cuatro soldados estadounidenses fueron también evacuados a hospitales jordanos, aunque ya han sido dados de alta.

Precaución máxima y registro en el programa STEP

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones, mantenerse informados a través de fuentes confiables y seguir las alertas de seguridad emitidas por las embajadas y consulados más cercanos.

El Departamento de Estado alertó además sobre posibles disrupciones en los viajes: "Las cancelaciones de vuelos y los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones importantes". También señaló que instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio, han sido blanco de amenazas, y que grupos afines a Irán podrían atacar otros intereses de Estados Unidos o lugares frecuentados por estadounidenses en cualquier parte del mundo.

Ante esta situación, las autoridades estadounidenses recomiendan a sus ciudadanos inscritos en el Programa de Inscripción de Viajes Inteligentes (STEP) mantenerse registrados en la embajada o consulado más cercano para recibir actualizaciones de emergencia en tiempo real.