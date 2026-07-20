El campeón de los récords: España conquista el Mundial dejando una colección de marcas históricas

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de julio, 2026

El intachable triunfo de la selección de España ante su similar de Argentina en la final de la Copa del Mundo dejó numerosos momentos para el recuerdo, tales como las lágrimas de Messi ante lo que seguramente será su último Mundial, la presencia del presidente Donald Trump en los festejos de los españoles o la celebración de las leyendas del 2010, que presenciaron la conquista de la segunda estrella de su país desde el palco de honor del estadio.

Además de esto, la victoria de la Roja deja una serie de datos tan impresionantes como insólitos que sirven para denotar no solamente lo que fue su superioridad en la final y a lo largo del torneo, sino también lo que ha venido siendo su imparable ascenso en lo que va de siglo.

Uno de los más interesantes es el publicado por el experto en estadísticas Mr. Chip, quien señaló en su cuenta de X que España, a nivel futbolístico, ha logrado una gesta histórica que no cuenta con ningún tipo de precedentes: ser el vigente campeón del mundo tanto masculino como femenino, ser el vigente campeón de la Eurocopa y ser, además, el vigente campeón olímpico. Hazaña que demuestra muy claramente el incomparable nivel futbolístico que ha alcanzado el país ibérico en todos los aspectos, sin importar los cambios generacionales.

Asimismo, la institución encargada de otorgar el Premio Guinness publicó los diferentes récords alcanzados por la selección de España a lo largo del torneo, entre los cuales se incluyen: la mayor cantidad de vallas invictas, con 7; la menor cantidad de goles recibidos, con tan solo uno ante Bélgica en los cuartos de final; el entrenador de mayor edad en resultar campeón del mundo; y la racha de partidos invictos más larga en partidos oficiales masculinos, con nada más y nada menos que 38.

De igual forma, se destaca el hecho de que España se ha convertido, con este campeonato del mundo, en la selección de fútbol con más títulos importantes conseguidos en lo que va de siglo, al haber alcanzado dos Mundiales y tres Eurocopas. Por otra parte, ya en cuanto a lo que fue el partido contra la Albiceleste, se destaca el hecho de que Argentina se convirtió en la primera selección en la historia de los Mundiales en no poder patear al arco durante los 90 minutos, lo que demuestra la superioridad absoluta mostrada por España en una final que pasará a la historia y que cierra con broche de oro uno de los Mundiales más emocionantes de este siglo.